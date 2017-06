Législatives : qui est Jean-François Eliaou, nouveau député de la 4e circonscription de l'Hérault ?

Jean-François Eliaou (REM) a été élu ce dimanche député de la 4e circonscription de l'Hérault avec 65,70% des voix face à François Gaubert (FN).

Jean-François Eliaou

La République En Marche

4e circonscription de l'Hérault

61 ans

Pédiatre, membre de l’Institut de recherche en cancérologie de Montpellier, professeur à la faculté de médecine de Montpellier et médecin-chef de service au CHU de Montpellier

Candidat de l'Union de la droite aux élections départementales de 2015.

Un médecin défenseur de la ruralité, engagé au Parti radical puis chez Macron

Originaire de Nice, il habite Saint-Clément-de-Rivière depuis les années 80. Jean-François Eliaou, 60 ans, cheveux poivre et sel et lunettes noires, est médecin, chef de service au CHU de Montpellier.

Mais ne venez pas lui dire que c'est un parachuté. Il affirme être un amoureux de la région. Son combat pour les cinq ans à venir est de promouvoir et défendre la ruralité. Il assure être un farouche défenseur de la campagne. C'est donc pour ces valeurs qu'il décide de prendre le train "En Marche" en novembre dernier.

De sa vie privée, il ne dira rien. Il est contre la "peopolisation" des élus. La politique ? il avoue ne pas avoir une grande expérience. Il s'engage sur le tard, il y a trois ans. Il est à ce moment là un proche du Parti radical.

Mais à l'automne, il est séduit pour le projet d'Emmanuel Macron. Et si on lui demande ce qu'il l'attend à l'Assemblée dans les jours à venir : "un peu de peur mais surtout du travail et beaucoup d'envie".

