Législatives : qui est Jean-Philippe Ardouin, le nouveau député de Saintes - Saint-Jean d'Angély ?

Jean-Philippe Ardouin, La République en Marche, a été élu dimanche député de la 3e circonscription de Charente-Maritime, celle de Saintes - Saint-Jean d'Angély, avec 57,52% des suffrages, en battant Frédéric Neveu, Les Républicains, au second tour des élections législatives 2017.

Jean-Philippe Ardouin est né à Saintes, où il vit depuis plus de 25 ans. Il est allé au Lycée Bellevue de Saintes. Et il se décrit comme "un enfant de la Saintonge".

Diplômé de 3e cycle universitaire à l'IAE, l'école de management de l'Université de Bordeaux.

Ancien cadre de direction, désormais "chef d’entreprise dans un domaine de cognac" à Tesson.

Il est membre du BNIC, le Bureau national interprofessionnel du cognac.

Il est aussi administrateur de banque sur le secteur de Saintes-Saint-Jean d'Angély, membre d'associations locales et de clubs d'entreprises.

Il a été conseiller municipal à Saintes et élu communautaire entre 2008 et 2014.

Il dit "bien connaître les dossiers et de nombreux élus locaux".

BIO EXPRESS