Législatives : qui est Lise Magnier, la nouvelle députée (LR - UDI) de la 4e circonscription de la Marne ?

Lise Magnier, (Les républicains - UDI) a été élue largement ce dimanche, députée de la 4e circonscription de la Marne avec près de 67% des suffrages, en battant Thierry Besson (Front National) au second tour des élections législatives 2017.

Lise MAGNIER (Les républicains - UDI) est la nouvelle élue de la 4e circonscription de la Marne, succédant à Benoist Apparu.

Née le 31 décembre 1984 (32 ans) à Châlons en Champagne (Marne), Lise Magnier est célibataire et sans enfant. Elle est titulaire d'une licence administration, économie et social, et d'un master de droit public..

Elle est entrée à la mairie de Châlons en Champagne en 2008, actuellement adjointe en charge des finances. Elle fut aussi attachée parlementaire de Benoist Apparu, député sortant, fin 2016, et vice présidente du conseil départemental sur le canton Chalons II. Elle y est en charge de la gestion des investissements dans les bâtiments départementaux et notamment les 47 collèges de la Marne.