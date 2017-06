Législatives : qui est Marie Tamarelle-Verhaeghe, la nouvelle députée En Marche de la 3e circonscription de l'Eure ?

Marie Tamarelle-Verhaeghe a été élue ce dimanche députée de la 3e circonscription de l'Eure avec 59.29% des voix en battant Thimothée Houssin, le candidat FN, au second tour des élections législatives 2017.

Marie Tamarelle-Verhaeghe en résumé :

La République En Marche

3e circonscription de l'Eure

Médecin : elle dirige deux centres de prévention de santé publique au Havre et à Val-de-Reuil

Conseillère municipale à La Haye-Aubrée et conseillère départementale UDI de l'Eure de 2015 à janvier 2017.

Marie Tamarelle-Verhaegue succède à Hervé Morin à l'Assemblée nationale pour la 3e circonscription de l'Eure. Elle est médecin et dirige deux centres de prévention de santé publique, au Havre et à Val-de-Reuil. Mariée à un agriculteur (qui est par ailleurs diacre), elle est mère de huit enfants. Conseillère municipale à La Haye-Aubrée, elle devient conseillère départementale UDI de l'Eure en 2015. Elle était également vice-présidente en charge de l'autonomie, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'accès à la santé. Déçue de ne pas avoir eu l'investiture LR-UDI pour les législatives, elle dénonce "le sexisme" de son parti et le quitte en janvier 2017. Elle abandonne également son poste de vice-présidente du département. Elle se rapproche ensuite de La République En Marche. Ses priorités : lutter contre le manque de médecins, soutenir l'apprentissage et le monde agricole.