Législatives : qui est Monique Iborra, la nouvelle députée REM de la 6e circonscription de Haute-Garonne ?

Monique Iborra (La République en Marche) a été élue ce dimanche députée de la 6e circonscription de Haute-Garonne avec 55.87% des suffrages en battant Patrick Jimena (La France insoumise) au second tour des élections législatives 2017.

Monique Iborra est réélue députée de la 6e circonscription de Haute-Garonne. C'est la circonscription de l'Ouest toulousain, qui comprends les cantons de Cadours, Léguevin, et Saint-Lys et les communes de Colomiers et Tournefeuille.

Bio express

Nom : Monique Iborra

: Monique Iborra Parti politique : La République en Marche

: La République en Marche Circonscription : 6e de Haute-Garonne

: 6e de Haute-Garonne Age : 72 ans

: 72 ans Vie professionnelle : cadre en milieu hospitalier

: cadre en milieu hospitalier Vie politique : députée sortante de la circonscription. Elle a rejoint Emmanuel Macron dès l'été 2016. C'est l'une des 24 députés sortants investis par En Marche! Elle avait été exclue du PS pour avoir, aux élections régionales de 2015, soutenu Philippe Saurel, le maire de Montpellier contre Carole Delga (son ennemie intime).

►►► LIRE AUSSI | Législatives en Haute-Garonne : les enjeux dans la 6e circonscription, l'ouest toulousain