Législatives : qui est Nicolas Turquois, le nouveau député LREM de la 4e circonscription de la Vienne ?

Nicolas Turquois, LREM, a été élu dimanche député de la 4e circonscription de la Vienne avec plus de 51% des voix en battant Anne-Florence Bourat, UDI, au second tour des élections législatives 2017.

Nicolas Turquois #REM élu député sur la 4ème circonscription #Vienne Victoire avec 51% des voix devant AF Bourat #LR #UDI 49% — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 18, 2017

Cet ingénieur agronome est un enfant du pays : sa famille est originaire d'Ouzilly-Vignolles, 190 habitants, depuis plusieurs générations. Après quelques expériences en Angleterre et dans le Sud-Deux-Sèvres, Nicolas Turquois reprend l'exploitation céréalière familiale avec ses parents en 2002 et la transforme en ferme spécialisée dans la multiplication des semences. "En ce moment, on m'a demandé de reproduire les soucis (La fleur, NDLR), raconte-t-il avec humour, je ne sais pas si c'est prémonitoire."

Bio express