Législatives : qui est Raphaël Gérard, le nouveau député de Royan-Est - Sud Charente-Maritime ?

Raphaël Gérard, de La République en Marche, a été élu dimanche député de la 4ème circonscription de Charente-Maritime, celle de Royan-Est et du sud de la Charente-Maritime, avec 51% des suffrages. Il a battu de justesse Loïc Girard, Les Républicains, au second tour des élections législatives.

Raphaël Gérard a été repéré par En Marche grâce à une simple candidature spontanée sur internet. Il faut dire que son CV est original. Il est né en Lorraine il y a 49 ans.

Il est parti à Paris début 90 pour suivre l'enseignement d'excellence de l'Ecole du Louvre en Histoire de l'art et en Muséologie, formation qui lui a permis de commencer sa carrière comme fonctionnaire territorial en tant que responsable de musées en région parisienne et à Paris.

C'est ensuite chez Louis Vuitton qu'il commence sa carrière dans le privé, en 2006, déjà à la direction du patrimoine. Il y est chargé des grands projets d’expositions en France et à l’international.

Raphaël Gérard choisit ensuite la Charente, en 2012, pour rejoindre cette fois la prestigieuse maison de cognac Hennessy (le H de LVMH). Séduit, dit-il, "par la qualité de vie charentaise". Il vit désormais à Lonzac, 258 habitants, dans le canton d’Archiac (côté Charente-Maritime). Il y est là encore responsable du Patrimoine et de l’action culturelle d'Hennessy.

Il estime que "sa connaissance des enjeux culturels et touristiques et son intérêt pour le monde viticole constituent de réels atouts" dans sa circonscription.

