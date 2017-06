Législatives : qui est Sacha Houlié, le nouveau député LREM de la 2e circonscription de la Vienne ?

Sacha Houlié, LREM, a été élu dimanche député de la 2e circonscription de la Vienne avec 68% des voix en battant Olivier Chartier, LR-UDI, au second tour des élections législatives 2017.

Sacha Houlié n'avait jamais pris de carte dans un parti politique. Pas même lorsqu'il s'illustre au début des années 2000 à Poitiers dans la bataille contre le CPE. Ni lorsqu'il s'engage comme petite main dans la campagne législative de la socialiste Catherine Coutelle en 2007. Ni même en 2008, lorsqu'il soutient la socialiste Sandrine Martin aux élections départementales. Ce n'est qu'en janvier 2015 qu'il commence à s'engager véritablement.

Cofondateur du mouvement Les jeunes avec Macron

En tant que jeune avocat, il signe la tribune des jeunes avocats qui défendent la loi Macron dans la presse. Derrière l'idée de mobilité sociale et géographique, il revoit son propre parcours : celui d'un jeune rural qui peut arriver à tout s'il travaille et accepte de "bouger". Six mois plus tard, et avant même l'avènement d'En Marche en juin 2016, lui, cofonde le mouvement Les Jeunes avec Macron.

Sacha Houlié grandit à Ouzilly, petite commune du Nord Vienne, fait son collège à Lencloître et son lycée au LP21 de Poitiers-Futuroscope. Il passe sa licence de droit à l'Université de Poitiers avant de partir en Erasmus à Grenade, en Espagne. Puis, il passe son master de droit à Paris Assas et Paris-Sorbonne. Il est avocat au barreau de Paris depuis mi-2013.

Bio express