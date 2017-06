Législatives : qui sont les candidats qualifiés pour le second tour en Auvergne

Les électeurs ont placé les candidats de la République en marche en tête pour ce premier tour des législatives, éliminant au passage plusieurs sortants. En Auvergne, dans les 12 circonscriptions de la région, les représentants du parti créé par Emmanuel Macron seront présents au second tour.

Les Français ont voté ce dimanche pour une nouvelle Assemblée nationale et ils ont choisi d'apporter leurs voix au parti présidentiel. La République en marche est en tête des suffrages, devant Les Républicains et le Front national. En Auvergne, les électeurs ont eux aussi voté pour les candidats LREM où ils seront tous présents au second tour dans les 12 circonscriptions de l’ancienne région.

Les candidats qui portent les couleurs du président de la République arrivent en tête dans huit des 12 circonscriptions auvergnates, et dans la plupart des cas ils sont en ballottage favorable. Parmi les grands battus et éliminés dès le 1er tour ; André Périssol, le maire de Moulins, Pierre Jarlier, le maire de Saint-Flour ou encore Myriam Fougère, la maire d'Ambert. La situation s'annonce aussi difficile pour Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières, Bertrand Barraud, le maire d'Issoire ou encore Daniel Dugléry, le maire de Montluçon. Et dans tous les duels qui se tiendront dimanche pour le second tour, il y aura un candidat de la République en marche.

Dans l'Allier

Dans la première circonscription, le second tour verra s'affronter Pauline Rivière (REM) et le communiste Jean-Paul Dufrègne. Dans la 2e circonscription, Laurence Vanceunebrock-Mialon, de la République en marche sera face à Daniel Dugléry, le maire de Montluçon. Enfin sur la 3e circonscription, Bénédicte Peyrol (REM) a obtenu 34,44% des suffrages et sera opposée à Gabriel Maquin (LR) pour le second tour.

Dans le Cantal

Sur la première circonscription, le président LR du Conseil départemental du Cantal et maire de Saint-Flour est arrivé derrière son adversaire de la République en marche. Vincent Descoeur a obtenu 32,97% des voix contre 36,65% pour François Danemans. Dans la deuxième circonscription, le second tour verra s'opposer Jean-Yves Bony (LR) et Patricia Roches (REM).

En Haute-Loire

Isabelle Valentin du parti Les Républicains, dont le suppléant est Laurent Wauquiez, arrive en tête dans cette première circonscription de Haute-Loire avec 40,89% des voix. Au second tour, elle affrontera la candidate de la République En Marche, Cécile Gallien, qui signe un score honorable de 31,07%. Dans la 2e circonscription de haute-Loire, le député sortant LR Jean-Pierre Vigier est en tête de ce premier tour avec 40,90% des voix, contre 27,45% pour le candidat REM, Pierre Eteocle qu'il affrontera dimanche prochain.

Dans le Puy-de-Dôme

Dans la première circonscription du Puy-de-Dôme, Valérie Thomas de la République en marche a obtenu 40,5 % des voix, un score très élevé. Au second tour, elle aura face à elle, Alain Laffont, le candidat de la France insoumise, médecin des quartiers nord de Clermont a réuni 15,5 % des suffrages. Le Parti socialiste n'aura qu'une seule candidate encore en lice dimanche prochain en Auvergne, Christine Pirès-Beaune dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme. La députée sortante sera face à Mohan Hamudou (REM). Dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme, Laurence Vichnievsky, candidate pour En marche, obtient 38,57% des voix, loin devant Louis Giscard d'Estaing à 21,07%. Le maire LR de Chamalières sera bien présent au second tour mais en ballottage nettement défavorable.

Dans la 4e circonscription, le second tour se jouera entre le MoDem Michel Fanget (32,92%) soutenu par le mouvement d'Emmanuel Macron et Bertrand Barradu, candidat LR (14,72%). Enfin, dans la 5e circonscription, André Chassaigne résiste bien, le député communiste sortant a obtenu 34,85% des voix contre 29,27% à Sébastien Gardette (REM) qualifié lui aussi pour le second tour.