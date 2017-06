Législatives : qui sont les candidats qualifiés pour le second tour en Centre-Val de Loire

Les électeurs ont placé les candidats de la République en marche en tête pour ce premier tour des législatives. En Centre-Val de Loire, le parti présidentiel sera présent au second tour dans de nombreuses circonscriptions, tour d'horizon des duels à venir dans la région.

Les Français ont voté ce dimanche pour une nouvelle Assemblée nationale et ils ont choisi d'apporter leurs voix au parti d'Emmanuel Macron. La République en marche est en tête des suffrages, devant Les Républicains et le Front national. En Centre-Val de Loire, les électeurs devront choisir entre deux candidats pour le second tour dimanche prochain.

Les résultats dans l'Indre

Dans la première circonscription de l'Indre, le second tour opposera François Jolivet (la République En Marche) qui a obtenu 37,16% des suffrages à la candidate du Front National, Mylène Wunsch créditée de 14,05% des voix. Pour la deuxième circonscription de l'Indre le duel du second tour se tiendra entre Sophie Guérin (28,60%) du parti présidentiel à Nicolas Forissier (Les Républicains) qui a recueilli 24,39% des voix.

Dans le Cher

Dans la première circonscription du Cher, c’est également le candidat de la République en marche qui arrive en tête du premier tour, François Cormier-Bouligeon réunit 36,29% des voix et sera face à Wladimir D'Ormesson (LR) dimanche prochain. Dans la deuxième circonscription, le duel du second tour opposera une candidate En Marche Nadia Essayan (33,26%) au député sortant, Nicolas Sansu (Parti Communiste Français) qui se qualifie avec 24,40% des voix. Enfin, dans la dernière circonscription du Cher, Loïc Kervran (la République en Marche) arrive en tête avec 32,76% des voix et sera face au député PS sortant, Yann Galut (19,40% des suffrages).

Marisol Touraine qualifiée pour le second tour en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire le chef de file de la République en marche en Touraine, Philippe Chalumeau obtient 36% des voix dans la 1ere circonscription, celle de Tours. C’est 20 points de plus que son adversaire, le socialiste Jean-Patrick Gille (15,14%) qu’il affrontera au second tour. Dans la 2e circonscription, ce sera un duel entre le maire de Bléré, Daniel Labarronne (REM) qui a réuni 37,42% des suffrages et la députée sortante Les Républicains Claude Greff (21,16%). Sur le Lochois, dans la 3e circonscription, Marisol Touraine passe en tête avec 28,5% des suffrages et elle aura face à elle, la candidate LR-UDI Sophie Auconie (20,02% des suffrages).

Dans la 4e circonscription, Fabienne Colboc (REM) domine largement le 1er tour avec 34 ,39% des voix, elle sera opposée au maire Les Républicains de Richelieu Hervé Novelli qui a lui obtenu 17,84% des suffrages. Enfin, c'est sur la 5e circonscription que le candidat de En Marche fait le meilleur score : Sabine Thillaye, avec 38,5% devance de 20 points le protégé LR de Philippe Briand, Fabirce Boigard (18,80%).

Six duels à venir dans le Loiret

Dans le Loiret, les candidats de la République en marche arrivent en tête de ce premier tour dans toutes les circonscriptions. Dans la première, Stéphanie Rist (REM) a obtenu 44,67% des suffrages et sera face à Charles-Eric Lemaignen (LR) qui a réuni 18,44%des voix. Dans la deuxième circonscription, la candidate REM Caroline Janvier (35,40%) devance l’ancien maire LR D’Orléans, Serge Grouard (27,76%) qu’elle affrontera ce dimanche. Le député LR sortant de la 3e circonscription Claude de Ganay a obtenu 23,63% des suffrages et se retrouve face à Jihan Chelly (REM) qui a réuni 35,37% des voix.

Dans la 4e circonscription, la candidate En marche Mélusine Harlé a réuni 28,56% des suffrages et elle sera opposée au second tour au député LR sortant Jean-Pierre Door. Le candidat de la République en marche est aussi largement en tête au premier tour dans la 5e circonscription puisque David Simonnet a réuni 30% des voix contre 24% pour la candidate LR Marianne Dubois. Enfin dans la 6e circonscription, c’est un duel original qui se prépare dimanche prochain, le candidat du MoDem soutenu pour REM, Richard Ramos, est en tête, loin devant, avec 35,43% des voix. Il sera opposé au second tour à Alexandrine Leclerc, une candidate UDI soutenue par LR qui a obtenu 16,96% des suffrages.

Dans le Loir-et-Cher, Guillaume Peltier en tête

Dans la première circonscription, le candidat du MoDem Marc Fesneau arrive en tête de ce premier tour avec 34,59% des voix et sera opposé au second tour à Michel Chassier, candidat FN qui a obtenu 15,04% des suffrages. Dans la deuxième circonscription, c’est Guillaume Peltier (LR) qui obtient le plus grand nombre de voix (29,08%), face à lui dimanche pour le second tour, Jean-Luc Brault (REM) qui a lui réunit 28,78% des voix. Enfin dans la 3e circonscription, le député UDI sortant Maurice Leroy a rassemblé 38,11% des voix et il affrontera Marlène Martin (26,95%), candidate de la République en marche au second tour.

En Eure-et-Loir, Philippe Vigier passe les 40%

Dans la première circonscription, le second tour opposera Guillaume Kasbarian (REM) qui a obtenu 37,12% des suffrages, à Franck Masselus (LR) qui réunit 22,15% des voix ce dimanche soir. Dans la deuxième circonscription, les deux candidats qui sont au second tour font jeu égal avec 29,94% des voix pour Claire Tassadit-Houd (REM) et 29,12% pour Olivier Marleix (LR). Pas de candidat REM au second tour en revanche dans la 3e circonscription, le second tour opposera Harold Huwart (Radicaux de gauche) qui a obtenu 31,16% des suffrages et Laure de La Raudière (LR) qui a réuni 30,82% des voix. Enfin, dans la 4e circonscription, le député sortant UDI Philippe Vigier fait un très beau score avec 42,72% des voix au premier tour, il affrontera Clémence Rouvier, candidate de la République en marche ce dimanche.