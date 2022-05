Législatives : revivez le débat dans la 3ème circonscription de Haute-Garonne de France Bleu Occitanie

Ce mardi 31 mai, France bleu Occitanie a organisé un débat pour les élections législatives dans la 3ème circonscription de Haute-Garonne, à Balma. Corinne Vignon (Ensemble !), Laurence Arribagé (Les Républicains) et Agathe Roby (Nupes) ont débattu pendant une heure autour de quatre sujets.

Corinne Vignon, Laurence Arribagé et Agathe Roby sont les trois candidates qui ont débattu ce mardi soir

Dans la 3ème circonscription de Haute-Garonne, qui inclut le sud est de Toulouse, des Carmes à Montaudran, en passant par le château de l'Hers, puis qui s'étend à l'est, presque jusqu'au Tarn, 11 candidats se présentent. Trois candidates ont débattu ce mardi soir sur France bleu Occitanie : Corinne Vignon, de la majorité présidentielle, Laurence Arribagé pour les Républicains et Agathe Roby de la France insoumise, qui représente l'alliance de gauche, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale).

La parité

Fait suffisamment rare pour le souligner : autour de la table, trois femmes politique. Les candidates ont d'abord débattu sur leur vision de la parité et de l'égalité.

Au début du débat particulièrement, il y a eu des tensions entre Corinne Vignon et Laurence Arribagé. Corinne Vignon accuse sa concurrente d'user de son nom (son mari étant un ancien joueur du TFC) pour faire campagne. Ce que Laurence Arribagé désigne comme du "sexisme ordinaire".

Les transports

Les candidates ont ensuite débattu sur la nouvelle ligne de métro entre Colomiers-gare et Labège La Cadène. Toutes les trois sont pour mais Agathe Roby (Nupes) soulève un problème selon elle : celui du coût. "Vous ne m'avez pas répondu sur le financement de cette ligne, avec l'explosion du budget", a-t-elle lancée à Laurence Arribagé. "Je ne suis pas pour l'écologie punitive, mais pour l'écologie populaire", a ajouté Agathe Roby.

Autre problématique : le RER toulousain. Laurence Arribagé est contre, Corinne Vignon et Agathe Roby sont pour. Sur ce point Laurence Arribagé et Agathe Roby se sont fermement opposées.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. Les autres candidats dans la 3ème circonscription de Haute-Garonne sont :

Benoît Calmels (Ecologistes)

David Saforcada (Divers gauche)

Malena Adrada (Divers extrême gauche)

Olivier De Guyenro (Divers droite)

Clément Sanvisens (Ecologistes)

Camille Dulon (Reconquête !)

Patrice Mur (Parti radical de gauche)

André Michel Lignier (Divers gauche)