Législatives : Richard Ferrand en ballotage favorable dans le Finistère

Le ministre de la Cohésion des territoires, mis en difficulté après un article du Canard Enchaîné, arrive en tête du 1er tour des élections législatives ce dimanche dans la 6e circonscription du Finistère. Richard Ferrand, candidat à sa propre succession, affrontera la candidate LR au second tour.

Les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont placé en tête de ce premier tour des élections législatives le secrétaire général d'En Marche et surtout ministre de la Cohésion et des territoires, Richard Ferrand. Mis en cause dans une affaire de vente immobilière dans un article du Canard Enchaîné, il fait aussi l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest. Il fait partie des six ministres du gouvernement Edouard Philippe candidats à leur succession, et priés de démissionner de leur ministère en cas de défaite.

En tête avec près de 34% des voix

Élu député du Finistère en 2012 sous l'étiquette socialiste, Richard Ferrand a quitté le parti au mois de mai, après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il obtient ce dimanche près de 34% des voix, ce qui le place en tête devant Gaëlle Nicolas, candidate Les Républicains, qui obtient 18% des voix. Le régionaliste Christian Troadec en décroche près de 14%, pas assez pour se maintenir au second tour (il faut obtenir au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits, et non pas exprimés).