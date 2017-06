Législatives - second tour : le séisme nationaliste en Corse

Trois des quatre sièges de députés insulaires ont été remporté par des nationalistes ce dimanche. Retrouvez leurs réactions à chaud ainsi que celles des perdants.

Carton plein en Haute-Corse

Dans la première circonscription Michel Castellani s'est imposé face au sortant Sauveur Gandolfi-Sheit, 60, 5 % des suffrages contre 39, 5%. « Un résultat magnifique qui confirme l’avancée inéluctable du combat que nous menons pour que la Corse aille dans une voie de progrès…Le travail commence aujourd’hui, des milliers de gens ont placé leur confiance en nous, il ne va pas falloir décevoir ! »

Dans la seconde circonscription Jean-Félix Acquaviva l'emporte avec 63,5% des voix face au représentant LREM Francis Giudici 36,5 %. « Une victoire très très large qui démontre une adhésion populaire, historique avec trois députés ! Nous avons franchi un cap, un message très clair et fort envoyé à Paris, nous allons nous mettre au travail dès lundi ! Il est clair que ceux qui voulaient le changement ce sont mobilisés, je félicite vraiment mes amis Michel et Paul-André, les bastions tombent un après l’autre, le changement démocratique continue ! »

La chute d'un bastion en Corse-du-Sud

Dans la seconde circonscription de Corse-du-Sud Paul-André Colombani réalise 55,9 % des suffrages face au sortant Camille De Rocca Serra, peut-être le résultat le plus inattendu de ce scrutin. « On a du mal à réaliser ce qui se passe ce soir à Porto-Vecchio, mes pensées vont à tous nos militants…à Pierre-Jo Filipputti, on a du mal à prendre exactement la mesure de ce qu’il se passe ici…Nous on y a cru depuis le début, on est à l’écoute des Corses depuis 18 mois, que le travail de la majorité territoriale a payé, les retours sur le terrain étaient très bons. »

Les fruits du travail territorial

Gilles Simeoni : « Beaucoup d’émotion et de bonheur avec un résultat exceptionnel, sans nul doute historique, bravo à nos candidates et candidats, à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés aidés et soutenus ainsi qu’à ceux qui par leurs suffrages ont exprimé leur soutien et leur confiance. Une victoire historique, si on la situe dans le temps long comment ne pas avoir un pensée pour toutes celles et ceux qui depuis un demi-siècle se sont battus pour cet idéal dans les deux grandes familles du mouvement national. Comment aussi ne pas inscrire cette victoire dans la continuité de ce qui s’est passé depuis mars 2014 et la victoire de Bastia, ensuite aux territoriales 2015, et ce soir trois députés sur quatre. Ce score nous honore mais nous donne aussi beaucoup de responsabilités. »