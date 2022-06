Législatives : suivez la soirée électorale en Ille-et-Vilaine

775 324 électeurs d'Ille-et-Vilaine étaient appelés à voter ce dimanche pour ce premier tour des législatives. Sur les huit circonscriptions du département, y aura-t-il des députés élus dès le premier tour ? Quelles seront les affiches du second tour ? Suivez la soirée de France Bleu Armorique.

Les bureaux de vote sont désormais fermés en Ille-et-Vilaine, où les électeurs pouvaient venir déposer un bulletin dans l'urne jusqu'à 19h à Rennes, Saint-Grégoire, Le Rheu et Saint-Jacques-de-la-Lande. Dans les autres communes du département, l'heure limite était fixée à 18h.

En Ille-et-Vilaine, les électeurs étaient un peu plus nombreux qu'en 2017 à se déplacer dans les bureaux de vote. A 17h, le taux de participation était de 42,27%. Il était de 41,82%, il y a cinq ans.

La majorité présidentielle peut-elle garder tous ses sièges ?

En 2017, la République en Marche avait raflé six des huit circonscriptions du département. La Majorité présidentielle peut-elle aujourd'hui garder la main ? Lors du premier tour de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron a réalisé de très bons scores en Bretagne et notamment en Ille-et-Vilaine (34,5%)

Parmi les circonscriptions à suivre de près, il y a la 8e, celle du premier questeur de l'Assemblée Florian Bachelier. Lors du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont arrivés au coude-à-coude dans cette circonscription.

Les militants de la Nupes scrutent les résultats, notamment en Ille-et-Vilaine

La NUPES, nouvelle union populaire écologique et solidaire espère notamment décrocher la première circonscription avec la candidature de Frédéric Mathieu (LFI) et celle de la huitième circonscription, avec la candidature du socialiste Mickaël Bouloux. A Rennes, les militants de la Nupes sont réunis au café des champs libres ce dimanche soir. Ils ont exprimé leur joie en découvrant les résultats nationaux en chantant "même si Macron ne veut pas, nous, on est là".