Législatives : un face à face inédit dans la 8e circonscription de la Moselle entre B.Hammouche (Modem) et H.Hoff (FN)

France Bleu Lorraine passe une journée dans les vallées de la Fensch et de l'Orne, au cœur de la 8e circonscription de la Moselle. B.Hammouche (Modem) et H.Hoff (FN), qualifiés pour le second tour des élections législatives, n’ont jamais été député. Ils débattront ce jeudi à 18 heures.

Après 20 ans de mandat de député, le maire socialiste de Fameck, Michel Liebgott raccroche. Le second tour des élections législatives se jouera entre Brahim Hammouche (Modem) arrivé en tête avec 30,16% des voix, il est le candidat investi par le mouvement d'Emmanuel Macron, et entre le candidat du FN, Hervé Hoff qui a obtenu 23,3% des voix. L’abstention a atteint des sommets, avec un taux de 64,2%, en clair seulement un électeur sur trois s'est déplacé.

Même si le FN n'est pas le mieux placé, il continue d'investir pour l'avenir. Il dirige la principale ville de la circonscription, Hayange, avec Fabien Engelmann. Et vue le nombre de voix recueillies par Marine Le Pen à la présidentielle, plus de 23.000 au second tour, soit 41,5% des votants, le parti frontiste espère transformer l'essai aux législatives ou alors dans trois ans aux élections municipales. Le FN est arrivé en tête dimanche 11 juin dans huit communes sur 30, dont Algrange la communiste.

2.200 voix d'avance pour Brahime Hammouche (Modem)

Le front national a donc décidé de présenter deux têtes connues, Hervé Hoff, conseiller régional et candidat à la mairie de Thionville en 2014, et son suppléant, Fabien Engelmann, le maire d'Hayange. Mais en face, même s'il est inconnu, Brahim Hammouche a plus de 2.200 voix d'avance.

Où est la gauche dans tout ça ? Le PS s'est effondré au 1er tour des législatives, à moins de 10%, en 4e position. Devant, à la 3e place, la France insoumise n'a pas transformé l'essai de la présidentielle, la faute, en partie, aux divisions à gauche.