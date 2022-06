Législatives : une mise sous pli des tracts "laborieuse" pour les agents, en Tarn-et-Garonne

Le 12 juin prochain, nous serons appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Pour faire votre choix, vous pourrez bientôt consulter les tracts de chaque candidat de votre circonscription. Ils tombent normalement directement dans votre boîte aux lettres.

Ce sont des agents de collectivités volontaires qui s'occupent de la mise sous plis. Des heures de travail pour que tous les électeurs reçoivent à temps leur enveloppe. À la salle des fêtes du marché gare de Montauban (Tarn-et-Garonne), 170 personnes s'y attellent pendant trois jours.

Sous le hangar, 170 personnes remplissent les enveloppes © Radio France - Shannon Marini

Ils sont cinq environ par table, à celle de Sébastien, de la musique sort d'une petite enceinte posée sur la table. "Ça maintient le moral, rit-il amèrement. Il fait très chaud et on fait des gestes répétitifs toute la journée, c'est laborieux. Une fois que ce sera fini, ce sera un soulagement."

Passer des heures debout, sous une chaleur étouffante, ce n'est plus possible pour Virginie, "c'est fatigant d'être debout et de piétiner toute la journée. C'est la cinquième élection que je fais et je pense que ce sera la dernière."

Malgré les conditions difficiles, Daniel, gendarme retraités'est porté volontaire, avec ses anciens collègues, et il ne regrette pas. "C'est très fatigant, confirme-t-il, mais l'ambiance est bonne. La mission est sympathique, participer à la vie collective c'est très important, c'est un acte citoyen aussi."

37 centimes par enveloppe

Les agents sont rémunérés à l'enveloppe : environ 37 centimes. Le tarif est fixé en fonction du nombre d'électeurs, et du nombre de tracts à envoyer. Ils ont commencé ce vendredi et finiront normalement ce dimanche, en début d'après-midi.

Ces enveloppes là seront envoyées à deux circonscriptions : celle de Montauban (93.000 électeurs) et celle de Castelsarrasin (96.200 électeurs). La poste doit envoyer les enveloppes au plus tard mercredi 8 juin.