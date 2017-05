Législatives : zoom sur la 1ère circonscription des Ardennes

Dix candidats sont en lice aux législatives sur la première circonscription des Ardennes, dont la députée sortante LR, Bérengère Poletti, qui brigue un 4eme mandat. En face d’elle, plusieurs candidats estiment avoir leur chance.

Avec un peu plus de 104 000 habitants, 190 communes, la première circonscription est la plus peuplée des Ardennes. Elle couvre tout l'ouest du département, depuis une partie de Charleville-Mézières à Asfeld, de Signy-Le-Petit à Juniville, avec en plein milieu la ville de Rethel.

Une partie urbaine, donc, avec notamment Charleville-Mézières et sa périphérie, meurtrie par la mutation du secteur de l’industrie automobile et de la métallurgie. Une grande partie de la circonscription est également rurale, avec une agriculture de diverses formes : de grandes cultures céréalières dans le sud, et dans le nord, des petites exploitations d’élevages dont les agriculteurs sont en grande difficulté.

Bérengère Poletti veut un 4eme mandat

Bérengère Poletti, députée sortante Les Républicains © Radio France

La députée sortante, 58 ans, est la représentante du parti Les Républicains. Quelques-uns de ses adversaires estiment qu’elle devrait désormais laisser la place, au nom du renouvellement politique, ce qui est dans l’air du temps. « Attention au jeunisme » répond l’élue. « Il faut donner leurs chances à des nouveaux, c’est vrai,, mais on a aussi besoin d’avoir des élus d’expérience." Bérangère Poletti rappelle aussi le classement établi par capital.fr sur l’activité des députés. D’après cette étude, elle fait partie des 100 députés français qui travaillent le plus, et elle est la première dans les Ardennes.

Jean-Pierre Morali, un nouveau dans la bataille

Jean-Pierre Morali, candidat de La République En Marche © Radio France

Jean-Pierre Morali, candidat de la République en Marche, doit faire face, lui, à des critiques portant sur son implantation géographique récente. Il serait un parachuté, ce qu’il nie farouchement. Il explique qu’il vit depuis cinq ans dans les Ardennes, bien avant qu’Emmanuel Macron fasse de la politique. « C’est le seul argument que j’entends contre moi, ce qui démontre aussi la vacuité de certaines formes de débat politique », conclu Jean-Pierre Morali.

Un seul candidat pour EELV et PS

Christophe Dumont, candidat EELV-LR © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Christophe Dumont, 58 ans, n’est pas un inconnu à Charleville-Mézières : conseiller municipal et communautaire, il a aussi été conseiller régional. Il prône un modèle de développement économique basé sur l’utilisation des ressources locales, tant en ce qui concerne l’alimentation que l’énergie : « on déménage notre territoire, pour des projets qui sont financiers, comme l’installation de nouvelles zones commerciales géantes. Il faut au contraire relocaliser notre économie ».

Une novice en politique pour la France Insoumise

Françoise Verlhac, pour La France Insoumise © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Elle est militante, mais c’est la première fois qu’elle se présente à une élection : Françoise Verlhac, 54 ans, est éducatrice spécialisée. Son programme reprend les grandes lignes de le celui de la France Insoumise. Sur la circonscription, elle s’inquiète de la disparition des services publics : « il faut remettre les services publics au cœur de la vie des gens, de tous les citoyens, quelque soit l’endroit où ils habitent ».

Sophie Lorenzo pour le Front National

Sophie Lorenzo, candidate du Front National © Radio France

C’est la première fois qu’elle se présente en son nom propre : candidate remplaçante aux élections départementales 2015, aux régionales de 2016, elle se lance cette fois dans le grand bain : Sophie Lorenzo, 38 ans, tient un salon de coiffure dans le Rethélois. Elle aussi dénonce la paupérisation des secteurs ruraux et " la disparition des services publics".

La première circonscription des Ardennes © Radio France - Eric Turpin

Les dix candidats de la première circonscription des Ardennes :