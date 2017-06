Législatives : zoom sur la 4e circonscription des Alpes-Maritimes

Les 11 et 18 juin prochain les électeurs azuréens voteront pour leurs représentants à l'Assemblée nationale. Chaque jour, France Bleu Azur (en partenariat avec Nice-Matin) s'arrête sur une circonscription des Alpes-Maritimes. Zoom sur la 4e circonscription de Menton à Tende.

La 4e circonscription des Alpes-Maritimes va de la mer à la montagne. De Villefranche-sur Mer à Menton, elle s'étend jusqu'à Tende et inclut aussi les Vallées des Paillons et de la Roya. Dans cette 4e circonscription des Alpes-Maritimes, le député sortant LR Jean-Claude Guibal ne se représente pas. Il préfère garder son mandat de maire et laisse la place à Xavier Beck, le maire de Cap d’Ail.

Le FN de plus en plus fort

Le Front National a obtenu plus de 51% des voix à Menton lors du second tour de l’élection présidentielle. Le parti a investi un poids-lourd de la politique, le conseiller régional niçois Olivier Bettati qui pense pouvoir gagner vu la situation migratoire. 14 candidats se présentent dans cette circonscription, il n’y a pas de candidat PS. La candidate de la République en Marche, Alexandra Valetta-Ardisson était attachée parlementaire de Michèle Tabarot et élue de droite sur la liste LR de Jérome Viaud à Grasse.

Question migratoire et transports préoccupent les habitants

Dans ce territoire, l'une des préoccupations des 115 000 habitants du littoral comme du haut pays ce sont les transports. La ligne ferroviaire Nice-Breil-Tende et Cunéo nécessite une modernisation. Le tunnel de Tende est aussi en travaux pour dédoubler les voies. Sur le littoral, les habitants se plaignent des embouteillages et des trains retardés.

Les habitants du littoral comme du haut-pays et de la Vallée de la Roya doivent faire face à l’afflux de migrants. Certains les aident en les hébergeant et réclament des moyens de l’état notamment avec la mise en place d’un lieu d’accueil. D’autres s’inquiètent de la crise migratoire. D’après les derniers chiffres de la PAF, police aux Frontières, plus de 15.000 migrants ont été arrêtés depuis janvier dans les Alpes-Maritimes.

Les 14 candidats en lice dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes :

Anthony Malvault : sans étiquette

Jean-Marc Chipot Debout la France

Xavier Beck LR

Laurent Lanquar-Castel EELV

Michaël Albin PCF

Jennifer Varin Parti animaliste

Alexandra Valetta Ardisson République en Marche

René Maiolino Union Populaire Républicaine

Nicolas Zahar Le Parti de la France

Géraldine Hochet La France a des Elles

Jean-Philippe Secordel-Martin Confédération pour l'Homme l'Animal et la Planète

Joseph Markiel Lutte Ouvrière

Zohra Briand La France Insoumise

Olivier Bettati FN