Législatives : zoom sur la 8e circonscription Théoule-Mandelieu-Cannes

Les 11 et 18 juin prochain les électeurs azuréens voteront pour leurs représentants à l'Assemblée nationale. Chaque jour, France Bleu Azur (en partenariat avec Nice-Matin) s'arrête sur une circonscription des Alpes-Maritimes. Zoom sur la 8e circonscription.

La 8e circonscription des Alpes-Maritimes englobe Théoule, Mandelieu, Cannes et une partie de Vallauris et l'ouest d'Antibes. 15 candidats sont en lice. Le député sortant, Bernard Brochand, ancien maire de Cannes, âgé de 78 ans brigue un 4e mandat sous les couleurs des Républicains. Près de 165.000 personnes vivent dans cette 8eme circonscription, plus de la moitié habitent à Cannes, beaucoup de retraités.

Difficile de se loger

L'une des préoccupations des habitants de cette 8e circonscription est l'accès à un logement à prix décents. De nombreux habitants du secteur se plaignent des loyers trops chers. Autre priorité l'emploi, de nombreux postes sont liés à l'activité touristique et sont donc souvent des CDD.

15 candidats en lice :

Anne Kessler (FN)

David Bayle (Divers droite)

Pamela Biatour (Debout la France)

Jean-Pierre Villon (Alliance Ecologiste Indépendante)

Liliane Pecout (Lutte Ouvrière)

Maddy Vard (France Insoumise)

Denise Grison (Union Populaire Républicaine)

Antoine Babu (PS)

Philippe Buerch (La République en Marche)

Bernard Brochand (LR)

Fabien Torres (EELV)

Daniel Kahn (Confédération pour l'Homme, l'Animal et la Planète)

Anne Lempereur (La France a des Elles)

Virginie Despeghel (Parti animaliste)

Christine Schouver (PCF)