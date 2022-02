Léo Coly s'engage pour inciter les jeunes à voter à la présidentielle

Le joueur de rugby de Mont-de-Marsan Léo Coly devient l’un des ambassadeurs de Civicpower pour inciter les jeunes à aller voter à moins de deux mois de l'élection présidentielle. Alors que l'abstention des moins de 24 ans s'annonce encore très importante, cette association veut croire que le vote en ligne serait un moyen de la réduire. Le jeune espoir du rugby français de 22 ans, qui vient d'être sélectionné pour préparer le Tournoi des 6 Nations, assure qu'il va voter mais qu'il comprend aussi ses amis ou les personnes de sa génération "pour qui ce serait plus simple avec deux ou trois clics sur leur smartphone pour faire valoir leur voix".

Léo Coly qui a grandi dans une famille où c'était important de voter et de donner ses opinions, se sent "impliqué". Le champion du monde des moins de 20 ans de rugby 2019 assure également que "rien ne change" depuis qu'il est de plus en plus médiatisé. Lui qui ne souhaite pas mélanger le sport et la politique prend son temps pour suivre la campagne pour l'élection présidentielle en cours, "écoute", "regarde", "se documente" et prendra sa décision "en temps voulu".

"Je pense que les jeunes en particulier doivent se sentir concernés parce que c'est notre avenir aussi qui est en jeu" Léo Coly

Pour le joueur, c'est important que "les jeunes aillent voter" et selon lui le vote électronique peut les motiver davantage. "Ca pourrait réduire le taux d'abstention, parce qu'on est vraiment une génération de smartphones et de réseaux sociaux. Avec des solutions plus innovantes et plus technologiques, on serait plus intéressés par ce système et par ce monde", veut croire Léo Coly. Car, selon lui, "on est des privilégiés d'être dans une démocratie où on a le pouvoir et la liberté de s'exprimer".