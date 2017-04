Les bureaux de vote sont prêts dans le Gard pour la Prèsidentielle

Quelques 300 agents de la ville de Nîmes ont été mobilisés depuis le mois de Novembre dernier pour cette Présidentielle. On a attendu la fin de l'école ce vendredi pour mettre en place les isoloirs et le matériel de vote dans les 84 bureaux répartis sur 32 sites de la ville. Tout est prêt.

Une présidentielle à Nîmes aussi. Une élection, comme les autres, qui mobilise le personnel municipal. Pas moins de 300 personnes, administratifs ou techniques. Pour cause d'école ouvertes aux scolaires cette semaine, les bureaux de vote, n'ont pu être installés qu'à partir de vendredi soir. Isoloirs y compris pour les personnes à mobilité réduite. Tout est prêt depuis ce samedi. Il y a à Nîmes quelques 80 bureaux de vote répartis sur les 32 sites mis à disposition des 88.225 inscrits.

Une fois le 1er tour terminé, on recommence pour le second et après les législatives 5 semaines plus tard.