Les candidat(e)s de la deuxième circonscription de Vaucluse sortent de leur réserve parlementaire

Cinq candidats à l'élection législatives dans la 2e circonscription de Vaucluse débattent sur France Bleu Vaucluse. Le député sortant Les Républicains brigue un troisième mandat. Les candidat(e)s débattent durant une heure sur France Bleu Vaucluse

Le député-maire sortant Jean Claude Bouchet espère que les électeurs de la deuxième circonscription lui confieront un troisième mandat. Il est "très fier de son premier mandat sous la présidence de Nicolas Sarkozy, surtout d'avoir travaillé avec le ministre de l'agriculture pour réguler la disparité avec l'Allemagne sur les charges agricoles saisonnières". Jean Claude Bouchet siégera avec Les Républicains dans l'opposition car "un député d'opposition peut faire basculer une majorité".

Les autres candidates(e) de cette deuxième circonscription ont une autre vision du travail du député. Sonia Strapelias (LREM) connait "l'investissement du maire mais le député c'est pas trés visible". Thibaut de la Tocnaye (FN) critique le "bilan néfaste du mandat Sarkozy - Fillon sur le plan économique et la montée de l'islamisme". Philippe Batoux (PS) ne porte "pas d'appréciation sur le travail du député mais note de fortes divergences sur les lois qu'il a voté, notamment le droit à la retraite des salariés". Laurent Thérond (France Insoumise) explique qu'il est "allé voir le nombre de présences du député , c'est pas flamboyant car il est aussi maire. La preuve que le cumul des mandants, c'est pas efficace."

Jacques Boudon (La Provence) se souvient que le ministre de l'Agriculture qui a travaillé avec Jean Claude Bouchet est Bruno Lemaire, aujourd'hui au gouvernement... Jean Claude Bouchet assure qu'il "siégera avec Les Républicains mais pas dans l'opposition stérile. Le travail d'un député ce n'est pas que l'Assemblée, c'est aussi le terrain. J'ai tenu quatre cent douze permanences et rencontré plus d'un millier de personnes en face à face. J'ai aussi fait trois cent soixante et une propositions de lois".

Rude question... et débat sur l'utilisation de la réserve parlementaire

Les candidat(e)s de la deuxième circonscription ont débattu du statut de la réserve parlementaire car Sonia Strapelias (LREM) a reconnu les difficultés financières de son entreprise et de l'Union des Commercants et Artisans de Vaucluse (elle est en congé de la présidence de l'UCAV). Daniel Morin (France Bleu Vaucluse) lui a demandé si l'élection législative était un levier pour trouver des solutions. Sonia Strapelias (LREM) encaisse: "la question est rude. On ne la posera pas aux autres candidats qui vont toucher la même aide. Ce n'est pas la seule solution financière que j'ai aujourd'hui". Sonia Strapelias (LREM) assure qu'elle "ne vient pas dans cette élection par profit personnel."

Les autres candidats l'interrogent et Sonia Strapelias (LREM) leur répond "je confirme que ma réserve parlementaire soutiendra l'UCAV si je suis élue. Je trouve ça normal. Cette réserve parlementaire, elle ne sera pas que pour l'UCAV". Philippe Batoux (PS) l'interrompt pour lui demander "si elle se crée une clientèle". Réponse de Sonia Strapélias (LREM): "non car ce sont des projets à soutenir. Après, il y a la moralisation et la restructuration du statut d'attaché parlementaire... euh pardon de député. Jusqu'à présent, la réserve parlementaire n'a pas été utilisée à bon escient". Thibaut de la Tocnaye sourit dans le studio de France Bleu Vaucluse et s'amuse: "je trouve ça fabuleux. Il faut élever le débat et parler de politique!"

Jean Claude Bouchet s'indigne et défend l'utilisation de sa réserve parlementaire "ce n'est pas du clientélisme. Elle est faite pour aider. J'ai aidé la commune de Bonnieux pour un trottoir devant l'école car les communes n'ont pas les moyens de payer. Je suis choqué car une réserve parlementaire ne sert pas à combler un déficit. C'est interdit".

Philippe Batoux (PS) souhaite supprimer cette réserve parlementaire. Même avis de Laurent Théron (France Insoumise) qui "refuse que cette réserve parlementaire serve l’intérêt d'une personne". Jean Claude Bouchet (les Républicains) suggère alors "d'aller demander à l'association des aveugles s'ils veulent la suppression de cette aide..." Laurent Thérond (France Insoumise) lui rétorque que "l'argent ne va pas s'évaporer. Il faut des fonds plus traçables".

Sonia Strapelias (LREM) conclut en s'engageant à davantage de visibilité: "j'aurais un site internet pour que les gens voient facilement ce que je propose et comment j'utilise l'argent du député. Je m'engage à cette visibilité".

Les élections législatives ont lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.

Les candidats de la deuxième circonscription de Vaucluse:

Jean Claude Bouchet (Les Républicains)

Thibaut de la Tocnaye (Front National)

Sonia Strapélias (La République En Marche)

Philippe Batoux(Parti Socialiste)

Laurent Thérond (France Insoumise)

Annie Rozemblat (Europe Ecologie Les Verts)

Jacqueline Espinosa (Union Populaire Républicaine)

Serge Liotaud (Debout La France)

Michèle Chassagne (Lutte Ouvrière)

Claude Sala (le Trèfle Nouveaux Ecologistes)