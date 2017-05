Législatives : "La République en Marche" investit des candidats dans les cinq circonscriptions de Vaucluse

Les candidats vauclusiens choisis par "La République en Marche" en Vaucluse pour les élections législatives : Jean-François Césarini (Avignon), Sonia Strapélias (Cavaillon), Brune Poirson (Carpentras), Antony Zilio (Orange-Bollène) et Jean Viard (Carpentras - Apt - Pertuis).

Les cinq candidats présentés par La République en Marche pour les élections législatives ont été investi :

Jean-François Césarini dans la 1e circonscription, celle Avignon et du Pontet, référent d'En Marche en Vaucluse et l'un des principaux animateurs de la French Tech Culture dans le département

Sonia Strapélias dans la 2e circonscription, celle de Cavaillon, vice-présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, et présidente de l'Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse

Brune Poirson dans la 3e circonscription, celle de Carpentras, une ancienne collaboratrice de Véolia, aujourd'hui indépendante

Antony Zilio dans la 4e circonscription, celle d'Orange et Bollène, c'est le président de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence, conseiller municipal d'opposition à Bollène

Jean Viard dans la 5e circonscription, celle de Carpentras - Apt - Pertuis, sociologue et éditeur.

