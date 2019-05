Elections européennes : les communes du Gard confrontées au casse-tête des panneaux d'affichage

34 listes pour les élections européennes, c'est 14 de plus qu'en 1999, dernier scrutin comparable avec une circonscription unique. (En 2014, 190 listes avaient été enregistrées dans huit circonscriptions ). Dans ce domaine, pas question de faire n'importe quoi. La loi prévoit en effet que "les panneaux d'affichage doivent être installés a minima à côté de chaque lieu de vote. La taille de chaque panneau doit être strictement égale pour tous les candidats. " A Nîmes, la mairie a été obligée de composer. Les panneaux, en bois, seront divisés en 4 pour gagner de la place.

"On a reçu les panneaux en bois jeudi. Les ateliers municipaux ont dû travailler tard pour les découper, les pré-percer. On a essayé de faire ça le plus proprement possible car il y a eu un tirage au sort pour les listes. Chaque candidat a son emplacement donc il faut que chacun affiche à sa place."