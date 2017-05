Les deux camps jettent leurs dernières forces dans la bataille avant le second tour de la Présidentielle

Dernier jour de la campagne officielle avant le second tour pour les militants d'En Marche et du Front National. Au programme en Loire-Atlantique : les dernières actions pour convaincre les électeurs après de longs mois de campagne.

À quelques heures de la fin de la campagne officielle du second tour de l'élection présidentielle, la fatigue commence sérieusement à se faire sentir dans les deux camps. Même si chacun préfère mettre en avant une motivation à toute épreuve : "nous nous engageons avec la conviction de la justesse de notre engagement", dit solennellement Alain Avello, le secrétaire département du FN en Loire-Atlantique. "Et, à ce titre, nous ne comptons pas trop nos heures de sommeil". "L'enthousiasme nous tient ! L'enthousiasme nous tient !", répète pour sa part Valérie Oppelt, la référente du mouvement En Marche de Loire-Atlantique, avec un grand sourire.

Une belle surprise côté En Marche, un aboutissement côté Front National

Autre similitude entre les deux camps : cette dernière journée de campagne est particulière. "Quand je me suis engagée l'été dernier, je me suis engagée pour un mouvement qui avait envie de travailler sur un projet en co-construction et pas nécessairement pour en arriver là (le second tour de la présidentielle, NDLR)", confie Valérie Oppelt. "Clairement, c'est une belle surprise et c'est la production d'un travail d'équipe sur le territoire de Loire-Atlantique et de partout en France". Côté FN, ce second tour, c'est avant tout une confirmation, après non pas des mois mais des années de travail estime Arnaud De Rigné, le responsable du FNJ en Pays-de-la-Loire : "ça fait depuis la fin de l'élection de 2012 que nous sommes sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'est une forme d'aboutissement d'être au second tour, que de faire le meilleur score possible et, pourquoi pas de gagner l'élection présidentielle, c'est ce que nous envisageons le plus sérieusement possible".

Tractage, collage et déambulation

Pour ça, les militants d'En marche et ceux du Front National vont rester mobilisés jusqu'au bout. Le FN a encore des collages, des distributions de tracts sur les marchés et dans les boîtes aux lettre tout ce vendredi. Les soutiens d'Emmanuel Macron ont eu prévu de se retrouver en fin d'après-midi place Graslin, à Nantes, pour ratisser une dernière fois les rues du centre-ville et aller à la rencontre des électeurs.

Et quelque soit le résultat dimanche soir, la suite sera la même pour les deux camps : au boulot, dès lundi, pour préparer les législatives.