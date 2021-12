Les élections départementales annulées dans le canton de Lanester-Caudan

Le tribunal administratif de Rennes a annulé le scrutin des élections départementales du canton de Lanester-Caudan, dans le Morbihan. Vaincu le 27 juin dernier, le binôme de la majorité départementale, Claudine de Brassier et Fabrice Vély, ont contesté ce résultat. La juridiction leur donne raison.

Myrianne Coche et Alain Caris, de gauche, avaient remporté le 27 juin dernier les élections départementales dans leur canton de Lanester-Caudan, dans le Morbihan, avec seulement quatre voix d'avance. Leurs adversaires, Claudine et Brassier et Fabrice Vély, de la majorité départementale, ont contesté devant la justice administrative le résultat du scrutin. Le tribunal administratif de Rennes vient de leur donner raison. La juridiction a en effet annulé l'élection départementale dans ce canton.

"Sincérité du scrutin"

Le président du conseil départemental du Morbihan, David Lappartient, se dit dans un communiqué "satisfait" de cette décision. Pour l'élu, "l’instruction a révélé, sans contestation, que la sincérité du scrutin avait été altérée, et que le résultat ne reflétait pas les choix des électeurs". Il invite aussi les conseillers départementaux vainqueurs en juin dernier à ne pas faire appel du jugement. Myrianne Coche et Alain Caris ont un mois pour faire appel. Sans action de leur part, les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes dans les prochaines semaines.