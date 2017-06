VIDÉO - Les élections législatives… comment ça marche ?

Un mois après l’élection présidentielle, les Français sont de nouveau appelés aux urnes les 11 et 18 juin 2017 pour les deux tours des élections législatives. Il s’agit d’élire les 577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale. Comment fonctionne ce scrutin ?

Au total, 577 circonscriptions, dont 11 à l’étranger, ils seront donc 577 députés élus à l’issue des élections législatives. Contrairement à l’élection présidentielle, le scrutin des législatives n’est pas national, il est organisé par circonscriptions.

Un scrutin majoritaire (non-proportionnel) à deux tours

C’est un scrutin majoritaire uninominal. Chaque électeur vote pour un candidat dans sa circonscription et un seul candidat remporte la circonscription, il est élu député.

Pour être élu directement au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et ces votes doivent représenter au moins 25% des inscrits. Sinon, un second tour est organisé.

Les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour sont qualifiés, mais un candidat supplémentaire peut également se maintenir au second tour s’il obtient au moins 12,5% des inscrits. S’il y a trois candidats, c’est une triangulaire, s’ils sont quatre, c’est une quadrangulaire. Et à l’issue du second tour, le candidat arrivé en tête est élu.

Forte abstention aux législatives

Plus l’abstention est forte, plus il est difficile pour un candidat de se maintenir au second tour. Et depuis 2002, date de la première mise en place du quinquennat, l’abstention ne cesse d’augmenter, elle a atteint près de 45% au second tour en 2012.

Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans et sont organisées, depuis 2002, dans le mois suivant l’élection présidentielle. Ce calendrier doit permettre au nouveau Président de remporter une majorité et d’éviter une cohabitation. Pour avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale, il faut obtenir au moins 289 sièges.