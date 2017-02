Les élus mayennais courtisés par les candidats à la présidentielle

Ils font les yeux doux aux élus locaux. Les candidats à la présidentielle sont en plein dans la course aux parrainages : ils n'ont plus qu'un mois pour récolter les 500 signatures nécessaires pour pouvoir se lancer à l'assaut de l'Elysée.

C'est une sorte de grande parade amoureuse, une opération séduction qui se joue à coups d'e-mails et de relances téléphoniques. Les prétendants qui espèrent se lancer dans la course à l'Elysée devront avoir réuni les 500 parrainages indispensables d'ici un mois. Les maires des petites communes sont très courtisés : les élus mayennais en savent quelque chose.

Daniel Lenoir, le maire de Villaines-la-Juhel est sollicité quasiment tous les jours depuis 2 semaines. Mais l'élu du Nord Mayenne a le sourire quand il évoque ces candidats, parfois inconnus, qui lui font la danse du ventre : "Certains de ceux qui me sollicitent sont connus. Mais les autres, franchement ? Ils doivent être connus dans leur immeuble !" En cherchant dans ses e-mails, Daniel Lenoir retrouve les dernières demandes de parrainage qu'il a reçu : "Stéphane Ternoise, Emmanuel Toniutti, Julien Deroche... Personnellement, je ne les connaissais pas !" Daniel Lenoir se questionne aussi sur ce système de parrainage par les élus instauré dans les années 1960 : "Je n'ai pas le sentiment d'être une autorité morale ou un relai d'opinion : je préférerais de loin qu'on sollicite les citoyens qui seront amenés à voter."

A Bierné, Marie-Noëlle Tribondeau a également reçu des demandes de parrainage : "Cette année, j'ai l'impression que c'est un peu plus calme : on reçoit des mails, mais très peu de coups de téléphone. Lors de mon premier mandat, c'était beaucoup plus insistant : j'ai même vu des représentants de candidats venir me solliciter à mon domicile !"

Marie-Noëlle Tribondeau, le maire de Bierné © Radio France - Claudia Calmel

Mais le maire de Bierné n'est pas dupe du manège des candidats : "C'est vrai que les maires de petites communes sont particulièrement courtisés en ce moment. On pourrait regretter qu'on s'intéresse à nous seulement dans ces moments-là..."

Cette année, une quarantaine de personnalités plus ou moins connues se sont lancées dans la course aux parrainages. Des candidats potentiels qui sont beaucoup trop nombreux pour Jean-Pierre Dupuis, le maire de Landivy : "L'élection présidentielle est trop importante : elle n'est pas là pour permettre à un certain nombre de candidats d'évoquer leurs idées en public. Si elles sont si bonnes que ça, pourquoi choisir de ne les exprimer qu'une fois tous les 5 ans ?"

Jean-Pierre Dupuis, le maire de Landivy © Radio France - Claudia Calmel

Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 17 mars pour présenter leurs 500 parrainages au conseil constitutionnel.