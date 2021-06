Les éoliennes en mer : que disent des candidats aux élections régionales en Bretagne ?

En Bretagne, nous avons la plus grande façade Atlantique de France et aucune éolienne en mer pour l'instant. Qu'en pensent les principaux candidats aux régionales ?

La Bretagne ne fournit pas assez d'électricité, elle n'est pas autonome sur cette question. Dans le contexte du réchauffement climatique, le solaire, les marées et le vent ont l'intérêt d'être des énergies décarbonées. La Bretagne a 2.700 kilomètres de littoral. Et pour l'instant, aucune éolienne en mer.

La Région a mis beaucoup d'argent dans l'aménagement du polder à Brest près d'Océanopolis pour pouvoir attirer les industriels en Énergie Marine Renouvelable. Un chantier colossal de 40 hectares.

À court terme, la construction de la future ferme éolienne au large de Saint-Brieuc a commencé. 13 ans après le lancement du projet, 62 éoliennes de plus de 200 mètres de haut doivent y être installées. Mais les pêcheurs craignent plus d'impact sur les fonds marins, les poissons et la biodiversité que prévu par les études. Un bras de fer a commencé alors qu'une nappe d'huile de 16 km a été repérée sur le chantier le lundi 14 juin.

Le sujet est devenu un sujet majeur de la campagne, d'autant plus que dans le sud Bretagne, l'État vient de donner son feu vert pour le futur parc éolien flottant au large de l'île de Groix et de Belle Ile.

Sur l'île d'Ouessant, le projet d'implanter une éolienne plus haute que le phare du Créac'h divise aussi la population.

Que disent les candidats ?

Loïg Chesnais-Girard, président régional sortant, tête de la liste La Bretagne avec Loïg (PS) : "L'enjeu, c'est de remplacer nos centrales à charbon et nos centrales à fuel. C'est l'urgence et après, on parlera du nucléaire. Pour décarboner nos énergies, l'une des solutions, c'est effectivement les Énergies Marines Renouvelables. Cela fait dix ans que la région investit. Aujourd'hui, on a dépassé les 300 emplois dédiés à Brest. Concernant Saint-Brieuc, nous voulons la pêche et l'éolien, avec des études poussées sur les impacts environnementaux."

Isabelle Le Calennec, tête de la liste Hissons Haut La Bretagne (LR) : "Je ne suis pas contre l'éolien, mais concernant le projet de la baie de Saint-Brieuc, le projet a été récupéré par une entreprise étrangère. Ce projet a un coût pharaonique, avec un prix de rachat de l'électricité qui atteint des sommets. Et ce projet met en péril le travail de 300 pêcheurs. Je suis donc contre ce projet. Je dis non à ce parc. Et attention à la méthode et au mépris des acteurs du territoire."

Thierry Burlot, tête de file de Nous la Bretagne (En Marche/UDI, Modem) : "Je regrette ce qui se passe en baie de Saint-Brieuc. Ça fait 13 ans qu'on travaille sur ce projet. On s'était mis d'accord avec les pêcheurs sur les sites de production et 13 ans après, on est en plein conflit ! Alors je suppose qu'il y a eu des erreurs de la part du porteur de projet, vis-à-vis des pêcheurs. Mais aujourd'hui, il faut qu'on retrouve de la sérénité. C'est un projet de 500 mégawatts. Il faut reprendre le dialogue ! Il faut que les pêcheurs soient acteurs du fonctionnement de ce parc."

Gilles Pennelle, tête de liste Une Bretagne Forte, (Rassemblement National) : "Je suis vent debout contre tous les projets éoliens qui sont des catastrophes écologiques, qui vont porter préjudice à notre biodiversité. Il faut préserver nos paysages. Dans le cas de Saint-Brieuc, le projet porte préjudice à nos pêcheurs et ne rapporte de l'argent qu'aux multinationales."

Claire Desmares-Poirrier, tête de la liste Bretagne d'Avenir (EELV, UDB et six autres formations politiques) : "Faire venir du gaz de l'autre bout du monde pour la centrale de Landivisiau dans le Finistère n'est pas une bonne solution en terme d'autonomie. En Bretagne, nous avons du vent, du soleil, des marées, pour être autonome. Et nous devons promouvoir les énergies décarbonées pour lutter contre le réchauffement climatique. Les projets citoyens d'éoliennes marchent très bien. Il faut les soutenir et créer un pôle d'excellence ici en Bretagne, sur les énergies renouvelables."

Pierre-Yves Le Cadalen, tête de liste la France Insoumise : "Nous voulons mettre un milliard d'euros dans la transition énergétique, notamment dans les Énergies Marine Renouvelables. Nous voulons un service public de l'énergie. Le cas de la baie de Saint-Brieuc montre que l'opérateur privé y voit la rentabilité plus que l'intérêt de la transition énergétique. Il faut retrouver la maîtrise publique de ces questions."