"Les Guérétois avaient envie de changement", Marie-Françoise Fournier, future maire de Guéret

Au lendemain de sa victoire à Guéret, Marie-Françoise Fournier est "fatiguée, et un petit peu surprise". Sa liste est arrivée en tête des suffrages avec 83 voix d'avance sur celle conduite par Eric Corréia, le président de l'agglomération du Grand Guéret. "Rien n'est joué dans une élection de ce type. Quand on a vu que les électeurs se déplaçaient moins qu'au premier tour, on s'est vraiment demandé comment les voix allaient s'articuler". La future maire de Guéret est aussi " très exaltée" à l’idée de l'aventure qui nous attend mon groupe et moi pour les six années à venir et puis effrayée aussi de l’énormité de la tache et de la responsabilité que les Guérétois nous ont confié".

Marie-Françoise Fournier va devenir la 1ere femme maire de Guéret Copier

Aucun de nous n'a jamais exercé le moindre mandat

Marie-Françoise Fournier attribue sa victoire au besoin de "renouveau , à l'envie de changement des Guérétois" et à la constance de sa démarche politique. "Depuis un an, on martèle un discours qui est toujours le même. On est resté extrêmement constant. On a gardé notre éthique, notre ligne de conduite. était de nature à inspirer confiance aux Guérétois . Beaucoup de monde est lassé de la politique à l'ancienne, des personnes qui la représentent. Nous, nous venons tous de la société civile et je pense que ce regard neuf sur les dossiers, cette envie de faire les choses autrement a touché le public".

La première femme à la tête de Guéret

Jamais une femme n'a été élue maire à Guéret. Marie-Françoise Fournier sera la première à s'asseoir dans le fauteuil de premier magistrat de la ville. "J'en suis très fière en tant que femme. On va pas faire du féminisme de bas étage mais je pense c'est la preuve que les femmes aussi peuvent prendre des places importantes sur le plan électoral. En creuse, on a pas à se plaindre avec une préfète, une présidente de conseil départemental. Donc je suis extrêmement fière en tant que femme d'avoir été élue. Et je mettrais mon regard, ma sensibilité féminine et puis mon pragmatisme aussi au service de la mairie de Guéret".

Élection du maire samedi

Marie-Françoise Fournier sera élue officiellement maire de Guéret , à la fin de la semaine. Le nouveau conseil municipal se réunit samedi, à 10h, à l'espace André Lejeune. En attendant, elle rencontre aujourd'hui le maire sortant Michel Vergnier. " Il va me donner quelques clefs sur les dossiers les plus brulants et on va travailler ensemble sur la transition. Je le remercie pour le fair-play de sa réaction dimanche et puis pour sa mise à disposition de notre liste. Nous allons continuer à travailler d'arrache-pied cette semaine pour s'organiser et j'ai tout à fait confiance parce qu'on a une grande capacité de travail et une grande solidarité. On affrontera ces premiers moments avec je pense beaucoup de sérénité".