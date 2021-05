Les membres des bureaux de vote sont prioritaires pour la vaccination

Le gouvernement encourage la vaccination contre le coronavirus de tout ceux qui tiendront des bureaux de vote pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochain. A Bègles, tout est prêt pour que le personnel puissent recevoir les deux doses du vaccin dans les temps.

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin.

"On a pu organiser des créneaux spécifiques qui sont répartis entre les membres du personnel" explique l'adjoint au maire de Bègles délégué au finances, l'administration générale et relations usagers, Aurélien Desbats. Cette organisation existe grâce au centre de vaccination Bagatelle de Talence, qui leur a réservé 113 rendez-vous entre ce lundi et mercredi, pour injecter une première dose au personnel.

Au total, pour les élections régionales et départementales de juin prochain, il y aura 40 bureaux de vote à Bègles. Soit environ 200 personnes pour les tenir. Tous se verront proposer un créneau pour se faire vacciner, mais ce n'est en rien obligatoire. Cela concerne ceux qui n'ont encore reçu aucune dose, sans limite d'âge.

Des créneaux réservés

Sylvie Pillon, la directrice du centre Bagatelle explique qu'elle a dû s'organiser en ne mettant pas en ligne tous les créneaux qu'elle avait de disponible au grand public. "Sinon ce serait partie en une minute". La mairie de Bègles a communiqué au centre le nombre de personnes déjà inscrites pour tenir les bureaux de vote, et la directrice a libéré des places en fonction. Elle rappelle que malgré la vaccination, les gestes barrières et le port du masque doivent être conservés.

D'autres villes ont sollicité Sylvie Pillon, c'est le cas de Talence. Une dizaine de personnes ont déjà été vaccinés la semaine dernière en vue des élections municipales. Mais pour que le vaccin soit efficace, il faudra que les deux doses aient été injectées au moins une dizaine de jours avant les élections.

L'année dernière, de nombreuses personnes avait renoncée à venir tenir des bureaux de vote, selon Aurélien Desbats, à cause du coronavirus. Cette année encore, c'est une difficulté. Il manque encore plusieurs dizaines de volontaires. Une campagne de recrutement va être lancée par la ville dans les prochains jours.