Les Mentonnais appelés aux urnes ce dimanche pour élire un nouveau maire

Les Mentonnais sont appelés aux urnes ce dimanche 30 janvier pour élire un nouveau maire, afin de remplacer Jean-Claude Guibal décédé en octobre dernier. La mort du maire, qui avait passé 32 ans à la tête de la commune, a provoqué une crise politique à la municipalité, sur fond de guerre de succession entre deux anciens adjoints, Yves Juhel et Sandra Paire, qui sont d'ailleurs tous deux candidats. Cinq listes sont déclarées.

Les cinq listes qui briguent la mairie de Menton

"Menton pour tous" portée par Yves Juhel (divers droite)

"Unis pour Menton" portée par Sandra Paire (LR)

"Menton avec vous" portée par Anthony Malvault (divers droite - ex-conseiller municipal de Roquebrune-Cap-Martin et candidat RN aux départementales)

"Menton autrement" portée par Marjorie Jouen (collectif citoyen )

"Réconcilions Menton" portée par Stéphanie Loisy (gauche unie EELV/PS/PCF/Générations)

Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures ce dimanche et ferment à 20 heures. Si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour aura lieu le dimanche 6 février. Participeront à ce second tour toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% des voix.