Les mesures prises dans les bureaux de vote de Drôme Ardèche, contre le coronavirus

Les communes de Drôme et d'Ardèche s'organisent, à quelques jours du premier tour des municipales, pour rassurer les électeurs et éviter toute contamination par le COVID-19.

Il sera possible de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique dans la plupart des bureaux de vote.

Le coronavirus va-t-il perturber la bonne tenue des élections municipales? Avant le premier tour, dimanche 15 mars, les municipalités communiquent sur les mesures mises en place dans les bureaux de vote pour empêcher toute contamination. Une adaptation de la circulaire du gouvernement, tombée lundi soir.

Dans tous les bureaux de vote, un affichage rappelant les "mesures barrières" (tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement...), accueillera les électeurs. Mais si ça ne suffit pas, à Valence et Romans, un agent accueillera chaque votant en lui rappelant individuellement les consignes.

Du gel hydroalcoolique à disposition

On devrait aussi trouver partout du gel hydroalcoolique à l'entrée... mais aussi des lingettes à Crest ou Tournon, et des mouchoirs jetables à Valence.

Régulièrement, dans la journée les urnes, tables, isoloirs seront nettoyés... les stylos aussi. Mais pour rassurer les électeurs au moment de signer la liste d'émargement, plusieurs communes vont mettre à disposition un bic à usage unique. 15.000 stylos noirs ont ainsi été commandés à Romans. Après avoir émargé, les votants pourront repartir avec. Mais chacun peut aussi venir avec son propre stylo bille. Noir précise Tournon. Noir... ou bleu à Romans.

Eviter la promiscuité

Et puis il faut éviter les files d'attente propice à une éventuelle propagation du virus. A Valence, on rappelle qu'un bureau de vote accueille au maximum 700 personnes, étalées sur la journée. Un marquage au sol permettra d'établir un circuit de vote en séparant chaque électeur d'au moins un mètre. Des flux de circulation seront aussi mis en place à Crest. Et évidemment tous les bureaux de vote seront nettoyés avec soin à l'issue du chacun des deux tours.

Les demandes de procurations facilitées

Les préfectures de Drôme et d'Ardèche rappellent aussi les modalités pour faire une procuration, car certains électeurs ne peuvent pas ou doivent éviter de se rendre dans les bureaux de vote. Et cette année, coronavirus oblige, les règles pour établir une procuration sont assouplies.

Habituellement, il faut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie. Mais c'est impossible pour les personnes atteintes par le coronavirus ou confinées par précaution. C'est aussi fortement déconseillé pour les personnes fragiles. Désormais, c'est un policier ou un gendarme qui se déplace à domicile. L'électeur doit appeler le commissariat ou la brigade la plus proche et fournir une pièce d'identité et un certificat médical ou une attestation sur l'honneur expliquant sa situation. Le masque pour recevoir l'officier de police judiciaire est de rigueur.

Dans les maisons de retraite où les visites sont strictement limitées, la procédure est différente. C'est le directeur de l'établissement ou un salarié, autorisé par un magistrat, qui pourra recevoir les demandes de procuration des résidents, avant de les amener au commissariat ou à la gendarmerie. Le but bien sûr, c'est de permettre à un maximum de personnes dans l'impossibilité de se déplacer, de pouvoir voter, et de limiter l'abstention liée au coronavirus.

Il est possible de faire sa demande jusqu'à la veille du scrutin, mais il est préférable de s'y prendre le plus tôt possible.