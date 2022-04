Les militants de La France insoumise se rassemblent autour de Manon Aubry

Ce samedi, une centaine de militants de La France insoumise étaient au château de Saint-Chamand pour accueillir Manon Aubry sous la bannière de l'Union Populaire. L'occasion de remobiliser les troupes à une semaine du premier tour, et de tacler Emmanuel Macron.

Sur scène Manon Aubry, elle est députée européenne et fidèle soutien de Jean-Luc Mélenchon.

"On ne fait pas campagne depuis Paris", lance Manon Aubry à son arrivée. Avec une heure de retard, la députée européenne a été accueillie sous les applaudissements de la centaine de militants présents dans la salle des fêteS du château de Saint-Chamand. Cette réunion publique c'est l'occasion de clarifier ce qui ne l'était pas et surtout de tacler les adversaires.

"Travailler tous pour gagner mieux"

La première mise au point est en direction d'Emmanuel Macron. Manon Aubry a passé au crible les erreurs du quinquennat du président-candidat, souligné l'absence de débat démocratique et appuyer sur la "monarchie" de La République en marche. Elle a ensuite fait la promesse d'un SMIC revalorisé à 1.400 euros. "Aucun Français ne gagnera moins que le seuil de pauvreté qui est de 1.063 euros", insiste-t-elle. Et pour y parvenir, Manon Aubry assure que l'ère des présidents des riches est terminée. "Nous créerons l'impôt universel aux multinationales pour que les petits paient petit et les gros paient gros", scande celle qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Elle promet également la fin des paradis fiscaux.

Objectif : être au second tour

Les militants sont déjà convaincus, ils voteront Union populaire car tous cherchent une meilleure répartition des richesses et une société plus égalitaire. Manon Aubry les exhorte alors à convaincre leurs proches "de voter Jean-Luc". "Nous n'aurons pas besoin de faire barrage, nous sommes le barrage !"