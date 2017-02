Les parlementaires ligériens prennent position sur "l'affaire Fillon"

L’affaire de l’emploi présumé fictif de Pénélope Fillon, l’épouse du candidat de la droite pour l’élection présidentielle n’en fini plus de faire des vagues

Plusieurs députés de droite s’élèvent déjà contre le maintien de l’ancien premier ministre comme tête de liste pour l’élection. C’est le cas de Georges Fenech, le député de la 11em circonscription du Rhône qui considère que "le résultat de la primaire est caduc" et qu’il faut provoquer un Conseil National Extraordinaire de la droite pour lui trouver un successeur

François Fillon de son côté a rassemblé plus de 200 parlementaires hier matin pour leur demander de confirmer leur soutient jusqu’ à la fin de l’enquête qui devrait selon lui se terminer dans 2 semaines

Et dans ce concert de voix discordantes, comment les députés ligériens se positionnent dans ce dossier qui risque de se transformer en fiasco politique.

On ne peut pas attendre 15 jours, ou il est sûr de son coup et il se maintient , ou il y a des doutes et il se retire

Paul SALEN député LR de la 6eme circonscription de Loire