De la commune qui s'est le plus mobilisée, à celles qui n'ont pas réussi à départager les deux candidats, découvrez ici les petites histoires du second tour de la présidentielle en Creuse.

La Creuse a choisit Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l’État a recueilli 58,5% des suffrages contre 41,5 % pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National. Mais dans certaines communes, les électeurs n'ont pas réussi à choisir entre les deux candidats. Dans d'autres au contraire ils ont massivement voté pour l'un ou pour l'autre. Découvrez ici quelques particularités du vote du 24 avril 2022.

Qui a voté le plus Macron ?

Emmanuel Macron devance de 2 400 voix Marine Le Pen dans notre département. Le chef de l'Etat est arrivé loin devant elle dans les principales communes creusoises, à Guéret (63,99%), à La Souterraine (56,68%) et à Aubusson (58,59%). Il est en tête également à Sainte-Feyre (57,4%), à Bourganeuf (63,3%) ou encore à Saint-Sulpice-le-Guéretois (56,8%). Et dans trois communes, il a fait un quasi carton. Faux-la-Montagne (71,1%), Saint-Martin-Chateau (71,3%) et Chambonchard (75,5%) sont les communes creusoises qui ont le plus voté pour lui.

Qui a voté le plus Le Pen ?

Marine Le Pen est arrivée en tête des suffrages dans 124 communes creusoises. C'est beaucoup moins qu'au 1er tour où la candidate du RN l'avait emporté dans 138 communes. Mais elle a tout de même gagné 11 381 voix supplémentaires entre les deux tours. C'est dans les petites communes rurales qu'elle réalise ses meilleurs scores. Et comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen atteint ou dépasse les 70% de voix dans trois communes creusoises : Monteil-le-Vicomte (70%), le Mas-d'Artige (70,2%) et Puy-Malsignat (71,1%).

Qui n'a pas réussi à choisir ?

Quatre communes creusoises n'ont pas réussi à départager les deux candidats. A Bosmereau-les-Mines, Malleret, Sémur et Touls-sainte- Croix, le président de la République et la candidate du Rassemblement National ont fait jeu égal 50/50.

La palme de la citoyenneté

C'est à Châtelard que les électeurs se sont le plus mobilisés. Dans cette commune qui compte 31 inscrits, 29 personnes sont allées voter, soit un taux de participation record de 93,5%. A l'inverse, les habitants de Saint-Oradoux-près-Crocq ont boudé les urnes. Le taux d’abstention dans cette commune est de 37,5% contre 26% au niveau départemental.