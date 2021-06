Algues vertes : l'avis des candidats aux régionales en Bretagne

Dans les années 1980, le taux de nitrate dans l'eau en Bretagne était souvent de plus de 50 milligrammes par litre et posait des problèmes de consommation au robinet. La situation s'est améliorée, mais le taux de nitrate dans les cours d'eau pose un problème d'algues vertes. 109 millions d'euros ont déjà dépensés par l'État depuis 2010 et ne donnent pas de résultats visibles sur les plages.

Selon l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne, qui a synthétisé les recherches scientifiques, il n'est plus contestable que les apports d'azote et de phosphore, dont la majeure partie est d'origine agricole, sont à l'origine des marées vertes. Il s'agit notamment de la production porcine. Mais les agriculteurs, à qui on a demandé de nourrir la France en produisant de façon intensive, souffrent cruellement d'agribashing et le débat est sensible. Un agriculteur breton sur deux va prendre sa retraite dans les 10 ans. Une opportunité pour faire évoluer les pratiques.

Que disent les principaux candidats ?

Gilles Pennelle, tête de liste d'Une Bretagne Forte, (Rassemblement National) : "On a trop fait porter la responsabilité aux agriculteurs. Les politiques sont aussi responsables, et notamment Thierry Burlot, candidat en Marche et ancien président du conseil régional à l'eau. Il faut aussi s'intéresser à la responsabilité des stations d'épuration sur le littoral. Et je propose que le conseil régional ne finance plus les collectivités locales dont les stations d'épuration ne sont pas irréprochables."

Loïg Chesnais-Girard, président régional sortant, tête de la liste La Bretagne avec Loïg (PS) : "J'ai expliqué aux magistrats de la Cour des comptes dont on attend le rapport qu'il faut nous laisser la main sur le foncier. Un agriculteur sur deux va prendre sa retraite, il faut éviter le morcèlement des terres, pour pouvoir travailler correctement. Par exemple pour une exploitation laitière, pour les pratiques dans les prairies. Il y a une vraie dynamique et une vraie volonté dans les bassins concernés, avec un travail dans le temps."

Thierry Burlot, tête de file de Nous la Bretagne (En Marche/UDI, Modem) : "Il faut que les budgets de l'économie et de l'écologie fonctionnement ensemble. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. Il faut que les aides économiques aillent au modèle expansif. C'est ça que reproche le tribunal administratif au préfet de région, mais aussi le futur rapport de la Cour des comptes. Et c'est pour cela que nous avons demandé la régionalisation de la PAC. Pour avoir la main sur les aides."

Isabelle Le Calennec, tête de la liste Hissons Haut La Bretagne (LR) : "Les agriculteurs ne peuvent pas être les seuls responsables puisqu'il y a des algues vertes dans des espaces où il n'y a pas d'exploitation. Il faut aussi saluer leurs efforts dans l'amélioration des pratiques. La région doit être à leurs côtés. On a un problème de renouvellement avec un jeune qui s'installe pour trois départs. Il faut un soutien à l'installation. Et aussi faire attention à l'érosion des sols."

Claire Desmares-Poirrier, tête de la liste Bretagne d'Avenir (EELV, UDB et six autres formations politiques) : "le constat sur les actions les dix dernières années est catastrophique. Les moyens ont été dévoyés et ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il faut agir sur la question agricole, en profondeur. D'autant plus que les algues vertes sont seulement la partie émergée de l'iceberg. Il y a une pollution des eaux de surface. Il faut donc une transition agricole, en mettant en place une éco-conditionnalité des aides, et en accentuant les contrôles, pour que les normes soient respectées."

Daniel Cueff, tête de la liste Bretagne ma vie : "Il faut arrêter d'être dans le déni, arrêter les entrants d'azote et se baser sur les solutions proposées par les agriculteurs. Ceux qui n'ont jamais posé leurs fesses sur un tracteur doivent écouter ceux dont c'est le métier."