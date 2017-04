Les résultats dans l'Hérault par le petit bout de la lorgnette.

Nous avons décrypté les résultats commune par commune dans l'Hérault pour trouver où on a voté le plus pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Nous avons aussi cherché les communes les plus et les moins civiques de l'Hérault.

Retour sur le vote au premier tour de la présidentielle dans l'Hérault. Les habitants de l'Hérault ont mis Marine Le Pen en tête avec près 26 % des voix devant Jean-Luc Mélenchon, 23 % et Emmanuel Macron, 20,5%. François Fillon obtient 17,6 %

Nous avons analysé dans le détails les résultats communes par communes, premier constat, Marine Le Pen obtient des records dans plusieurs villages. Dans 8 communes de l'Hérault, la candidate du Front National dépasse les 40 % des suffrages avec un record à Montels dans le Biterrois (plus de 47 % des voix) 42 % à Colombiers, 41 %à Bessan, Montady ou Valmascle.

"C'est regrettable, mais il ne faut pas dramatiser" le maire de Montels

"Ce n'est pas la première fois que Montels détient le record du vote FN dans l'Hérault, pourtant le conseil municipal est plutôt à gauche. Pour le maire, André Frances, c'est regrettable, mais symptomatique de l'analyse des ruraux. "On est obligé de faire avec, c'est comme un médecin qui voit toutes les maladies de ses patients, s'il s'attache trop, il ne va pas bien"

Jean-Luc Mélanchon est arrivé 2ème dans le département, premier sur Montpellier, là encore dans certains villages il a été plébiscité. Il y a même deux villages qui lui donne la majorité dès le premier tour, Cassagnoles dans le Minervois, près de 58 % et Celles dans le Lodévois, 55 %

François Fillon, 4 ème dans le département de l'Hérault, mais 17 communes placent le candidat les Républicains en tête de ce premier tour. Record absolu pour Saint-Félix de l'Héras dans le Lodévois, 48 % pour Fillon. Il flirte avec les 40 % à Liausson. Il arrive en tête et dépasse les 30 % à La Grande Motte, Assignan, Montferrier sur Lez, Saint Clément de Rivière, Cazevieille, et Saint Michel.

Et Benoit Hamon alors ? C'est la déroute pour le PS au niveau national, tout comme dans l'Hérault, mais certaines communes votent toujours socialiste. Soyons clair, Hamon n'est en tête dans aucun village du département, pas même un tout petit village de quelques habitants.

Son meilleur score, il le réalise à Celles dans le Lodévois avec 25 % où il est deuxième derrière Mélenchon, deuxième aussi à Vélieux près de Saint Pons de Thomières derrière Lepen. Mais il ne dépasse les 10 % des suffrages que dans 15 communes de l'Hérault

Et question participation ? Dans 14 villages du département, il y a plus de 90 % de participation. Record absolu pour Romiguières dans le Lodévois 95 % des électeurs se sont déplacés. A l'inverse carton rouge pour Roquessels, plus de 30 % d'abstention.