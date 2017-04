Vivez le 1er tour de l'élection présidentielle en Bretagne avec France Bleu Armorique

Les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle seront disponibles à partir de 20 heures ce dimanche. Retrouvez ici les premières estimations, les réactions des principaux leaders politiques bretons et l'ambiance en direct dans les QG avec les reporters de France Bleu Armorique.

Dès 20 heures, France Bleu Armorique vous propose de découvrir les résultats du vote dans la région Bretagne. Et lundi 24 avril dès 6h, matinale spéciale élection Présidentielle pour savoir comment les bretons ont voté en Ille et Vilaine, dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. Les enseignements du scrutin et les déclarations en direct des élus bretons seront à retrouver sur France Bleu Armorique.

Retrouvez les résultats des scrutins précédents département par département

Au second tour de l'élection présidentielle de 2012, François Hollande l'avait emporté avec 56,35% des suffrages exprimés. En 2007, c'était Ségolène Royal qui l'avait emporté avec 52,62% des suffrages exprimés.

L'évolution du vote dans les grandes villes