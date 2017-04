Présidentielle : pour l'ex-Miss Sophie Vouzelaud, 'les sourds ne sont pas les bienvenus"

A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, les sourds et malentendants veulent comme tout Français participer à l'élection. Ils se sentent délaissés. Sur la forme d'abord, impossible de suivre un débat, et sur le fond. Le handicap, un thème trop peu présent dans la campagne.

Dix ans après cette place de première dauphine de Miss France 2007, la Limougeaude Sophie Vouzelaud, atteinte de surdité, poursuit son combat : "que les sourds soit les égaux des entendants."

"Je ne me sens pas citoyenne française, je ne suis pas la bienvenue"

Après le débat proposé par TF1, les sourds et malentendants ont vivement réagi. Sur la forme, impossible de suivre cette campagne électorale dans de bonnes conditions : "J'ai essayé de regarder le débat mais ce n'est pas possible. Il y a un décalage, pas d'interprète en Langues des signes. Les candidats parlent trop vite et passent d'un sujet à l'autre. Le sous-titrage ne suffit pas car 80% des personnes sourdes sont illettrées. A l'école il y a eu un retard, on ne les a pas accompagnées. Avec un interprète, l'information est complète. Là ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne me sens pas citoyenne, je ne suis pas la bienvenue."

RELIRE : Une quinzaine de personnalités, dont Sophie Vouzelaud, ont adressé une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle pour que le handicap soit un thème majeur de la campagne.

"On ne peut pas voter simplement pour le candidat le plus souriant"

"Nous n'avons pas accès aux programmes, à l'information", regrette Sophie Vouzelaud. "On n'a pas choisi d'être sourd. On veut connaitre chaque programme, on veut voter comme tout le monde. Chez les personnes sourdes, il y en a beaucoup qui votent simplement pour faire plaisir à la famille. Mais on ne peut pas voter simplement pour le candidat le plus beau ou le plus souriant." Pour l'ex-Miss, la France est vraiment en retard sur le sujet. "Aux Etats-Unis par exemple, l'écran de télé est scindé en deux. Une partie pour la personne qui parle, l'autre pour l'interprète en Langue des signes."

"On ne parle pas du handicap. Les candidats ont-il honte ?"

Voilà pour la forme. Sur le fond, Sophie Vouzelaud regrette également l'attentisme des politiques. "La loi sur l'accessibilité date de 2005... On est en 2017. On peut m'expliquer ? Personne n'a traduit un programme. Franchement je n'espère même plus."

A Limoges, le vendredi 7 avril, Anne-Marie Roca, interprète et amie de Sophie Vouzelaud, traduira les programmes des cinq principaux candidats en langue des signes. Rendez-vous à 19h à la salle Jean-Pierre Timbaud, derrière la mairie. Tous les mois, Sophie Vouzelaud organise aussi des cafés-signes du côté de Saint-Junien. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook Café Signes Limousin.