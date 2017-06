Loire Atlantique : la députée Sarah El Haïry découvre le Palais Bourbon

A peine élue, la benjamine des dix députés de Loire Atlantique, Sarah El Haïry, 28 ans, s’est rendue dès lundi à l’Assemblée Nationale. L’occasion pour la jeune députée de la majorité présidentielle de récupérer la fameuse mallette avec son écharpe tricolore.

Il est quasiment 14 h lundi, quand Sarah El Haïry, petite brune aux cheveux courts, jusque là salariée d’une société coopérative des chèques déjeuner à Nantes arrive devant l’entrée de l’Assemblée Nationale, accompagnée de son compagnon politique depuis dix ans, Adrien Baron. C’est là qu’elle commence a réaliser qu’elle est désormais députée et avoue une certaine émotion.

Première visite au Palais Bourbon en tant que députée © Radio France - Anne Patinec

A peine entrée, la nouvelle députée d’origine marocaine est assaillie par les journalistes qui ne connaissent même pas son nom.Très à l’aise, enthousiaste et souriante, elle se prête volontiers au jeu des interviews et assume d’être novice.

La mallette remise loin des regards

Une grande partie de la visite se déroule loin des regards ; notamment le moment le plus émouvant pour Sarah El Haïry, quand elle reçoit la fameuse mallette et qu’on lui montre son écharpe tricolore dans son papier de soie.

Le moment le plus fort de la journée c'est quand j'ai eu l'écharpe entre les mains; mon coeur s'est emballé, j'ai eu les mains moites. C'est toute l'histoire de la France. Je suis devenue députée au moment où je l'ai eue entre les mains" Sarah El Haïry, nouvelle députée Modem de Loire Atlantique

Même la presse internationale s'intéresse à la benjamine de Loire Atlantique © Radio France - Anne Patinec

La jeune députée sait que les attentes des Français sont très importantes. Elle veut se mettre au travail rapidement et espère bien être à la hauteur pour réconcilier les citoyens avec les politiques, quitte à parfois être en désaccord avec le gouvernement.

