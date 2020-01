Longvic : José Almeida officiellement candidat à un deuxième mandat

"Longvic avance", c'est le nom de la liste que conduira José Almeida les 15 et 22 mars prochain. Le maire PS sortant se présente pour un second mandat.

Longvic - France

José Almeida a officiellement lancé sa campagne ce lundi soir à l'espace Jean-Bouhey devant une centaine de personnes en présence de François Rebsamen et de l'ancienne députée-maire PS de Longvic Claude Darciaux. José Almeida a évoqué son bilan et les "métamorphoses importantes" connues par sa ville entre 2014 et 2020 sous sa mandature : la fermeture, fin juin 2016, de l'ex-Base Aérienne 102 revitalisée par l'installation d'une école de gendarmerie, la création du complexe sportif Véronique-Pecqueux-Rolland ou le réaménagement du centre-ville.

Longvic vit de moins en moins dans l'ombre de Dijon

Malgré tout on a l'impression que Longvic, survit dans l'ombre de Dijon. "Oui -reconnaît José Almeida- mais beaucoup moins maintenant car nous avons réussit à relever un certains nombre de défis. La BA 102 est devenue une école de gendarmerie et une nouvelle zone d'activités économique. La dynamique est là. Elle existe à Longvic. C'est une ville solidaire et une ville "nature" par excellence. C'est aussi une ville qui a vu 3 000 mètres carrés de plus de surface commerciale par rapport à 2014 avec l'extension de l'Intermarché".

La ville a perdu des habitants mais compte en regagner

Ces dernières années la ville de Longvic a perdu 600 habitants avec la fermeture -notamment- de la BA102, ils sont désormais 8 600 Longviciens et Longviciennes. Le but de José Almeida est de repasser à 9 000-9 500 dans les 10-15 ans à venir. L'enjeu est de taille il s'agit de maintenir les commerces, les écoles et les services publics et que Longvic continue de compter dans la Métropole.