La Roche-sur-Yon, en Vendée, reste à droite : portrait de Luc Bouard, réélu maire de la ville

La Roche-sur-Yon, France

Luc Bouard conserve la mairie de La Roche-sur-Yon, en Vendée. A l'issue du second tour, il a battu son adversaire socialiste Stéphane Ibarra, avec 52,28 % des voix. Luc Bouard, qui se définit comme centre droit non encarté, entame donc un nouveau mandat de six ans.