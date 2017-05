Macron élu président de la République, réactions en Vaucluse

En Vaucluse, les responsables politiques réagissent différemment à l'élection du nouveau président de la République

Le macroniste Jean Viard, appelle à la fête ce lundi à la Tour d'Aigues en Luberon : 'L’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République est une victoire politique considérable. Ce sera une date importante de l’histoire de France, un marqueur fort pour les batailles républicaines et démocratiques au sein de ce monde si troublé, et si dur aux faibles." Il sera candidat aux législatives dans la cinquième circonscription de Vaucluse (Carpentras, Apt, Pertuis).

Maurice Chabert, président du conseil départemental de Vaucluse, réagit : "Ce dimanche, les Français ont fait le choix de la raison pour l’avenir de notre nation en votant pour Emmanuel Macron. Ils ont ainsi éliminé la candidate de l’extrême droite dont la légèreté des propositions a été mise en évidence plus particulièrement à l’occasion du débat de l’entre-deux tours. Cette heure de vérité a eu le mérite, je le crois, d’éclairer bien des électeurs sur le non-sens des propositions du Front National… Critiquer sans cesse, s’opposer par principe ne suffit pas pour gouverner notre pays et les Français l’ont semble-t-il bien compris. Ils ont ainsi opté pour le seul candidat à même de défendre les valeurs de notre République. Pour autant, ce résultat tranché ne peut être interprété comme une adhésion de la majorité des électeurs au programme économique et au projet de société d’Emmanuel Macron. Cette victoire n’est pas un blanc-seing. Je reste convaincu que le seul projet à même de réformer et de redresser notre pays est celui que les Républicains vont maintenant s’employer à défendre aux élections législatives de juin prochain. Dans notre département comme au plan national, le FN n’offre qu’une opposition stérile. Envoyer à l’Assemblée Nationale des députés frontistes, incapables de défendre l’intérêt des Vauclusiens, serait non seulement dangereux, mais parfaitement inutile.'

Fabienne Haloui, patronne du PCF en Vaucluse affirme que "Marine Le Pen est battue de manière très nette, c’est une grande satisfaction ! En même temps la banalisation à l’œuvre a permis qu’elle progresse de 12 % entre les 2 tours contrairement à son père qui n’avait pas décollé en 2002." Elle ajoute que "c’est une satisfaction en demi-teinte puisque l’élection d’Emmanuel Macron est une élection par défaut. Il serait dangereux que le nouveau président soutenu par les milliers d’affaires et les puissances financières considère les 65,8 % obtenus comme une approbation à son projet politique qui est porteur de graves régressions sociales comme la casse de droit du travail ou de la sécurité sociale." Fabienne Haloui poursuit : "Les électeurs de Jean Luc Mélenchon et au-delà ont une nouvelle chance de pouvoir décider de leur avenir en pariant sur l’élection d’un très grand nombre de députés à l’assemblée nationale. Pour cela, il est urgent de se présenter unis devant les électeurs pour gagner les 11 et 18 juin prochain. Le PCF est prêt à un accord national large, équitable et représentatif, sous une bannière commune qui nous rassemble tous, France insoumise, Parti communiste, Ensemble !, citoyens du Front de gauche... Localement, si nous ne voulons pas faire élire en Vaucluse 5 députés d’extrême droite, il y a urgence à se mettre d’accord, la réunion initiée, la semaine dernière, par la France Insoumise avec le PS, le NPA, EELV et le PCF doit déboucher sur des actes concrets. La Fédération de Vaucluse du PCF réaffirme sa disponibilité pour concrétiser un accord ."