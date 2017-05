"Marine Le Pen peut l'emporter dimanche prochain" pour le Poitevin François Durpaire

Le Poitevin François Durpaire était l'invité de France Bleu Poitou ce matin. Historien, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, il a imaginé dès 2015 la victoire Marine Le Pen à la présidentielle en bande dessinée.

Il avait pronostiqué la victoire de Barack Obama aux Etats-Unis en 2007. Le Poitevin François Durpaire, historien de formation et spécialiste de l'Amérique et du Front National, est un homme qu'il est parfois bon d'écouter à la veille d'un scrutin électoral.

"Un 21 avril à l'envers est possible"

En 2015, il a imaginé dès 2015 la victoire Marine Le Pen à la présidentielle en bande dessinée. Une trilogie dont le troisième tome, La Vague, vient de sortir en librairie en mars dernier aux éditions des Arènes. La réalité rattrapera-t-elle la fiction dimanche prochain ? Pour François Durpaire, invité de France Bleu Poitou ce matin, ce n'est pas exclu : "On pourrait très bien avoir un 21 avril 2002 à l'envers avec une forte mobilisation au 1er tour et une démobilisation au second".

Un front républicain poussif

"On nous a déjà fait le coup de 2002 pour beaucoup de Français. Le front républicain ne fonctionne pas comme il y a quinze ans. La preuve avec la position confuse de Jean-Luc Mélenchon. Que feront ses électeurs ?" s'interroge ainsi l'universitaire.

Référendum caché ?

"Emmanuel Macron apparaîtra-t-il comme l'ancien ministre de François Hollande ou saura-t-il incarner la rupture avec celui qui l'a lancé en politique ? C'est ce référendum caché qui a fait perdre Hillary Clinton, représentante du système, et qui et offert la victoire à Donald Trump aux Etats-Unis" analyse François Durpaire. Qui conclue : "La clé sera peut-être dans le débat télé de mercredi".