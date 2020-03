Muncipales à Mont-de-Marsan: Marsan Citoyen présente ses propositions

La liste Marsan Citoyen a présenté ce lundi 2 mars son programme pour les élections municipales à Mont-de-Marsan : une série de 30 propositions issues de consultations auprès des Montois, et axées sur des mesures écologiques, sociales, et un nouvelle organisation démocratique.

Une soixantaine de personnes s'est rassemblée dans la salle Georges Brassens, à Mont-de-Marsan ce lundi 2 mars pour en savoir plus sur les propositions de la liste citoyenne "de tête(s) mais sans tête", Marsan Citoyen. Les membres du collectif ont présenté, sous forme de performance, une série de 30 propositions issues des consultations et ateliers organisés avec les Montois et les Montoises ces derniers mois.

30 propositions et 3 axes de travail

Les propositions ont été énumérées et expliquées à l'aide de pancartes collées sur un mur de la salle. Des pancartes rouges, vertes et bleues, pour bien distinguer les trois axes du programme de Marsan Citoyen : mettre en place une nouvelle manière de prendre des décisions et de gérer la ville, pour pouvoir travailler sur des mesures sociales et écologiques.

Le programme de Marsan Citoyen © Radio France - Flore Catala

C'est donc en établissant des maisons de quartier et des assemblées et conseils citoyens que Marsan Citoyen entend fonctionner. Avec cette base démocratique, où la figure du maire n'existe plus et où chaque citoyen peut participer à la prise de décisions, la liste citoyenne veut mettre en place des mesures d'accès au logement, à la santé, à la culture, mais aussi un plan climat et transports, où les mobilités douces auraient toute leur place. Des mesures sur l'alimentation et la consommation ont aussi été présentées, pour favoriser la solidarité, le bio et le local.

Le programme détaillé de Marsan Citoyen - Marsan Citoyen

Des doutes et des questions

Parmi la soixantaine de personnes réunies pour en savoir plus sur ces propositions, certains se montrent enthousiastes. C'est le cas d'Eric, un montois qui ne va plus voter depuis des années. Le projet de Marsan Citoyen lui donne de nouveau envie d'aller aux urnes. Même chose pour Hélène, très enthousiasmée par des propositions qui sortent de l'ordinaire, et dépoussièrent la manière de faire de la politique.

Mais pour d'autres, le projet est moins convaincant. Caroline et Nathalie sont venues assister à la présentation du programme par curiosité, pour en savoir plus sur ces propositions et cette liste intrigante. "Les idées sont bonnes" admet Nathalie, "mais je ne vois pas comment ça peut marcher". Selon elle, le projet sur papier aura du mal à s'appliquer en pratique.

A moins de deux semaines de la première échéance électorale, Marsan Citoyen a donc encore fort à faire pour convaincre, mais surtout pour aider les Montois à comprendre leur ligne directrice, très nouvelle et parfois complexe aux yeux de certains.