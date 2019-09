Matthieu Theurier (EELV) se voit bien Maire de Rennes

À moins de six mois des élections municipales à Rennes, Matthieu Theurier lance sa liste écologiste. Son ambition n'est pas de peser sur le scrutin, mais bel et bien de devenir maire de Rennes et Président de Rennes Métropole.

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Matthieu Theurier partage, certes, la tête de la liste écologiste à Rennes avec Priscilla Zamord de l'association Confluences, mais c'est bien lui qui sera Maire de Rennes si leur liste l'emporte en mars prochain.

Matthieu Theurier et Priscilla Zamord, le binôme qui conduit la liste écologiste aux municipales à Rennes - Emilie Roch-Pautet

"Maire de Rennes et Président de Rennes Métropole, c'est bien ça notre objectif"

L'ambition de la liste écologiste à Rennes n'est pas de peser sur le scrutin, mais de "gagner". "Si on veut faire avancer l'écologie, il faut qu'il y ait des écologistes aux plus hautes responsabilités", explique Matthieu Theurier. D'autant que Rennes est "prenable", selon le patron d'Europe-Écologie, Yannick Jadot, les Verts ayant réalisé 24,3 % aux élections européennes de mai dans la capitale bretonne, à 14,5 point derrière LREM, mais loin devant le PS/Place Publique.

Il est faux de dire qu'aujourd'hui nous sommes une grande famille

Matthieu Theurier s'engage donc dans la bataille, au premier tour, face à la future liste de la maire Nathalie Appéré, tout en étant membre de sa majorité municipale. "On a contribué effectivement au mandat de la majorité actuelle, mais on a aussi fait valoir nos différences et nos oppositions à un certains nombres de grands projets. On a des différences entre les écologistes et les socialistes. Il est faux de dire qu'aujourd'hui nous sommes une grande famille qui n'aurait plus aucune différence."