VIDEO - Meeting de Marion Maréchal Le Pen à Bayonne sous haute surveillance

Meeting de Marion Maréchal Le Pen sous haute protection policière ce mardi à Bayonne. Entre 400 et 600 manifestants avaient répondu à l'appel à manifester bruyamment lancé par un collectif de 25 mouvements, syndicats et organisations politiques du Pays Basque.

600 manifestants selon les organisateurs (400 selon la Police) se sont rassemblés devant la salle Lauga à Bayonne, une manifestation bruyante "afin de couvrir le discours haineux et raciste du FN" précisait le communiqué des 25 mouvements, syndicats et organisations politiques signataires de l'appel.

25 associations, mouvements, syndicats et organisations politiques du Pays Basque avaient appelé à manifester devant la salle Lauga à Bayonne pendant le meeting de Marion Maréchal Le Pen © Radio France - Oihana Larzabal

A l'intérieur de la salle, Marion Maréchal Le Pen, venue soutenir sa tante à l'élection présidentielle, a réuni entre 200 et 300 sympathisants.

La députée frontiste du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen à Bayonne. A sa gauche : Jean-Michel Iratchet, secrétaire départemental du FN 64 © Radio France - Paul Nicolaï

La députée FN du Vaucluse a tenu une conférence de presse avant son meeting. "C'est un joli conglomérat de punks à chiens" a-t-elle déclaré en parlant des manifestants devant la salle Lauga, "d'indépendantistes fumeurs de chichon, de syndicalistes professionnels et autres associations et partis d'extrême-gauche, le plus souvent grassement financés par l'argent public (...) Aujourd'hui, le Front National est partout chez lui, ça fait parti des messages que je suis venue délivrer".

"C'est un joli conglomérat de punks à chiens, d'indépendantistes fumeurs de chichon" - Marion Maréchal Le Pen

Marion Maréchal Le Pen en meeting pour sa tante à Bayonne mardi 11 avril 2017 © Radio France - Paul Nicolaï

D’importantes forces de l’ordre avaient été positionnées dès le milieu d'après-midi autour de la salle Lauga à Bayonne.