Meurthe-et-Moselle et Vosges donnent aussi leur préférence à Benoît Hamon et Manuel Valls

En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, le verdict des urnes après le premier tour de la primaire de la gauche et des écologistes est conforme aux résultats nationaux : Benoît Hamon et Manuel Valls arrivent en tête.

Comme au plan national, les électeurs vosgiens et meurthe-et-mosellans ont placé Benoît Hamon et Manuel Valls en tête du premier tour de la primaire de "La Belle Alliance populaire" ce dimanche 23 janvier.

Benoît Hamon à près de 48% à Nancy

En Meurthe-et-Moselle, l'ancien ministre de l'Education nationale, défenseur d'un revenu universel d'existence, obtient 38,4% des suffrages. A Nancy, il rallie même 47,7% des votes. Derrière Benoît Hamon, arrivent Manuel Valls (31,5%), Arnaud Montebourg (18,1%), Vincent Peillon (6%), François de Rugy (2,9%), Sylvia Pinel (1,7%) et Jean-Luc Bennahmias (1,2%). 15.383 électeurs ont voté dans le département ce dimanche. Une participation très en dessous de celle du premier tour de la précédente primaire en 2011 : 27.000 personnes s'étaient rendues aux urnes.

5 voix d'écart entre Valls et Hamon dans les Vosges

Dans les Vosges, c'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui remporte la majorité des voix avec 33,96%. Cinq voix seulement le séparent de Benoît Hamon (33,86%) ! Arnaud Montebourg est troisième avec 19,2%. Suivent Vincent Peillon (5,99%), François de Rugy (3,2%), Sylvia Pinel (2,4%) et Jean-Luc Bennahmias (1,2%). La participation ? 5.241 votants. Ils étaient un peu plus de 10.000 en 2011.