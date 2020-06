Municipales à Aubusson, pour Michel Moine "la ville a besoin de réelles impulsions, pas de pulsions"

Michel Moine brigue un 4e mandat à Aubusson. Au 1er tour, sa liste "Aubusson naturellement" a recueilli 32,81% des suffrages exprimés, derrière celle conduite par Jean-Luc Léger, qui est arrivée en tête avec 36,64%. Le maire sortant a encore des projets pour la ville. "Nous proposons un programme aux Aubussonnais qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été déjà fait, notamment en matière d'entretien de bâtiments publics qui s'avère nécessaire aujourd'hui et qui ne l'était pas, il y a 18 ans par exemple. Et puis, nous voulons faire évoluer les politiques municipales, les politiques environnementales de la commune que nous avons déjà commencé à mettre en place et que nous souhaitons poursuivre et accentuer".

Au rendez-vous de la distribution des masques

Michel Moine se défend d'avoir été trop présent durant la crise sanitaire. "Je me suis efforcé d'être d'abord évidement aux côtés des soignants. Nous avons eu un foyer épidémique important au centre hospitalier d'Aubusson et singulièrement à l'Ehpad. La commune a fait don de ses FFP2 à l'établissement. J'ai aussi récupéré 7 000 masques chirurgicaux, nous avons trouvé des sur-chaussures, des sur-blouses". Le maire candidat a fait adopté "à l'unanimité lors de notre dernier conseil municipale, le fonds d'urgence et de solidarité communale" pour aider les commerçants. Et puis, la ville a distribué des masques, "en temps et en heure, dès le 11 mai, des masques offerts par la commune aux Aubussonnais".

Un maire, pas un candidat

N'y a-t-il pas un risque lorsqu'on est aux manettes et en campagne, d'être plus candidat que maire ? Non, répond Michel Moine, "je n'ai été rien qu'un maire mais j'ai été totalement un maire. J'ai fait en sorte que la commune puisse fonctionner le mieux possible. Nous avons fait face aux missions qui sont les nôtres. Et très honnêtement, vu l'ampleur de la crise, il n'était pas pour moi à ce moment là, question de songer à la campagne électorale. D'ailleurs on ne savait pas quand elle allait reprendre, on nous parlait de fin septembre, on nous parlait peut-être de mars de l'année prochaine. Donc je ne me projetais absolument pas dans une dynamique électorale, mais bien dans la gestion, au service de mes concitoyens, des besoins essentiels du moment".

Et si demain....

Michel Moine est maire d'Aubusson depuis 2001. En 2008 et en 2014, il a été réélu dès le 1er tour. Mais pour ce second tour, rien n'est joué. Et il n'exclut pas d'être demain dans l'opposition. "C'est la loi de la démocratie, elle s'impose à tous. C'est quelque chose qui fait parti des éventualités. Nous verrons bien à ce moment là. Mais je pense que ce serait quand même une meilleure solution pour Aubusson et les Aubussonais que je puisse poursuivre la politique qui a été engagée et ne pas lancer la commune dans une aventure. La commune a besoin de réelles impulsions et pas de pulsions".